Y un día se le dio. Fabrizio Copano hizo su estreno triunfal en la televisión estadounidense este jueves con un gran éxito en el "The Late Late Show" de Jame Corden. Además, el hombre brilló con una rutina completamente dada en el idioma inglés.

Uno de los momentos más chispeantes de Copano en su rutina fue cuando hizo referencia al actual Presidente de la República, Gabriel Boric haciendo alusión que él viene de Chile, lugar donde su amigo es el mandatario.

"Soy de Chile y estuve ahí hace unas semanas porque un amigo mío se hizo presidente, ¿no es algo loco? Es el primer presidente millennial, tiene 36 y no creo que sea una buena idea, va a renunciar en un mes porque 'es mucha ansiedad'", explicó el humorista provocando la risa de los presentes.

Pero no todo quedó ahi y uno de los segmentos más destacados fue cuando hizo alusión a la relación padre con su hijo y fue algo que provocó aún más el deleite de los presentes. "No quiero ser el tipo de padre que es amigo de su hijo, siento que no puedo ser su amigo, porque me acuesto con su mamá. ¿Qué tipo de amigo te hace eso? Ese no es un amigo”, añadió.

Ahora, Copano se prepara volver al escenario de Viña del Mar luego de seis años, ya que en el los últimos días se confirmó su participación y estará en la Quinta Vergara en febrero próximo.