Una colección de frases para el bronces fue la que se sacó desde bajo la manga Karol Dance, después de la polémica en que Yadranka Tomic lo acusó de perseguirla con mensajes privados en Instagram, solicitándole una "dosis de adrenalina y hacer locuras".

¿Qué dijo Karol Dance sobre la polémica con Yadranka Tomic?

Después de que salieran a la luz los supuestos chats en que interactuó con la modelo desde una cuenta secundaria, cientos de usuarios acudieron hasta el Instagram de Karol Lucero para apoyarlo y dejarle buenos deseos en medio de la polémica.

Fue así que el ex rostro de Mega decidió comenzar a responder tales demostraciones de cariño con múltiples reacciones a lo que estaba pasando.

Así fue que, como acostumbra a hacerlo, recurrió a una serie de "frases para el bronce" para evidenciar sus reflexiones y filosofía de vida ante sus seguidores.

"Sólo soy el de turno una vez más... Ya vendrán los siguientes"; "las personas que trabajan, estudian, hacen deporte y se enfocan en sus metas, no andan preocupados de la vida de los demás"; "uno elige qué pescar, a la gente de bien o mediocre"; "aguanto mil batallas más. A otros les da depre y andan llorando, yo me río, me hago más fuerte y sigo avanzando"; "Cuando el sol brilla todos quiero buscar una sombra"; "si les pica no es nuestro problema... que se rasquen", fueron algunas de las frases que lanzó el infuencer.

En tanto, también se refirió a la situación específica sobre cómo se tomó la controversia su pareja Fran Virgilio: "resbala... yo acostumbrado al 'medio' resisto todo. Y @franvirgiliocl decente, señorita y digna, no pesca cahuines chanísimos, fue bien educada para no hacer shows sumas ni pescar mala onda".

Revisa algunas de las frases para el bronces de Karol Dance ante la polémica:

Las frases para el bronce de Karol Dance tras polémica.(Foto: Instagram)

