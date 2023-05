El ex futbolista vuelve a estar en la mira de la opinión pública al calor de la controversia.

El nuevo escándalo de Gerard Piqué: Modelo de OnlyFans acusa que "me enviaba desnudos"

Como si la infidelidad con Clara Chía, la separación de Shakira y las polémicas con sus hijos no fuesen suficiente, otro escándalo más le ha explotado en la cara a Gerard Piqué: una modelo de OnlyFans asegura que el ex futbolista le enviaba fotos "desnudo", cuando él aún mantenía una relación estable con la cantante colombiana.

Se trata de la influencer Susy Cortez, quien es de origen brasileño, amasa una cifra de 72 mil seguidores, genera contenidos para adultos en la plataforma de suscripción y además ostenta el gran logro de haber sido coronada en dos ocasiones con el título de Miss Bum Bum. Además es licenciada en derecho.

Más allá de que fue blanco de los explícitos coqueteos del deportista español, Cortez dice que rechazó todo avance de Piqué "por respeto a Shakira".

Así se detona un nuevo escándalo para Piqué

Cortez, en conversación con La Razón, explicó que era amiga de Sandro Rosell, figura reconocida en el mundo del fútbol por ser el antiguo presidente del Barcelona. Así fue como aparentemente el Gerard se esforzó y consiguió su número por allá en un lejano 2016.

"Me mandaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciéndome que estaba celoso de mis tributos a Messi", resaltó la joven.

Las incursiones de Piqué supuestamente se extendieron por dos años, hasta 2018. Sus advierte que "nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí".

"Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Yo le decía: 'oye, estás casado. Respeta a tu familia'", reveló la modelo.

Por otro lado, Cortez resaltó que si bien Piqué aún estaba con Shakira, él la anuló de todos sus discursos.

"Nunca me mencionó nada de ella, solo le importaba yo. Al principio pensé que él era simpático, pero luego me pareció raro que alguien casado quisiera saber tanto de mí y esa obsesión que tenía por querer conocerme", sostuvo Susy.

Antes de concluir la conversación con el medio, Cortez le envió unas palabras a Shakira: "Que sea fuerte y siga viviendo su vida con sus maravillosos hijos. Ella es joven y hermosa, y aún tendrá muchos amores en su vida. Y lo principal que le digo es que tenga mucho cuidado".

Conoce a Susy Cortez:

Nuevo escándalo de Piqué: Modelo acusa que le "enviaba desnudos".(Foto: Instagram)

