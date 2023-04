Jonathan Majors se sigue hundiendo en la compleja trama de violencia doméstica que lo golpeó a fines de marzo, cuando fue detenido luego de un supuesto incidente contra quien fuera su pareja, en Nueva York.

Pero ahora, en medio de los preparativos del juicio por ese episodio, múltiples nuevos testimonios sobre otros abusos del actor de Marvel han surgido para apoyar la investigación en su contra.

Esto después de que la agencia que lo representaba y la firma que conducía sus relaciones públicas, entre otras marcas, han decidido dejarlo de lado.

¿Hay nuevas acusaciones de abusos contra Jonathan Majors?

De acuerdo con un reporte de Variety, fuentes familiarizadas con el caso indicaron que múltiples presuntas víctimas de abuso de Majors se han presentado ante la Justicia estadounidense, después de que se produjo su arresto en marzo.

Esas personas, con testimonios de supuestos abusos perpetrados por el nuevo villano de Marvel, están cooperando con la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan.

La posibilidad de que más mujeres estén a la espera de salir a la luz con sus declaraciones marcaría un giro tremendamente dramático en el caso, sobre todo cuando la abogada de Majors había puesto sus esperanzas en el arrepentimiento de la acusación de la mujer por la que se lo llevaron detenido.

Por el momento, el Fiscal de Distrito no ha querido hacer comentarios.

Jonathan Majors ha ganado gran notoriedad en la industria hollywoodense en los últimos años. Tras protagonizar la serie de HBO, Lovecraft Country, su carrera sólo ha ido en ascenso, ganando papeles en The Harder They Fall de Netflix, Devotion, la elogiada Magazine Dreams, aparte de la segunda secuela de Creed y su debut en el MCU como Kang en Loki, papel que replicó para Ant-Man and the Wasp: Quantumania y que lo tiene como villano principal de las próximas fases del MCU.