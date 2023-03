Fue en junio de 2022, que Jean Philippe Cretton reveló que padece una depresión que lleva un tiempo afectando su rutina. El rostro de Chilevisión ahora amplió sus perspectivas sobre este trastorno mental en una sincera entrevista en la que, incluso, llevo a asegurar que teme que el padecimiento le haga perder su trabajo.

¿Qué dijo Jean Philippe Cretton sobre su depresión?

Fue en conversación con Buenas Noches a Todos que el jurado de Yo Soy expuso sus actuales sensaciones, mientras navega su actual situación.

"Yo estoy absolutamente consciente de que tengo un buen trabajo y que tengo una muy buena pareja y que tengo a mis papás vivos y tengo una hija sana y sé que tengo muchos más privilegios que otra persona en el contexto del país, pero eso no hace que yo deje de sentirme mal todos los días y que me afecte al punto de muchas veces no poder trabajar", admitió Cretton.

Así, explicó cómo funciona una persona que padece este enfermedad: "En la mente del depresivo todo va a cag..., empiezas a pensar que ‘si yo sigo así me van a echar de la pega, mi pareja va a terminar conmigo, mis amigos se van a aburrir’, todo se empieza a derrumbar".

"Cuando yo hago esta declaración fue una especie de catarsis y una propia ayuda, fue decir ‘ojo, me está pasando esto, no es que yo sea pesado, ni apático, ni flojo, o no tenga voluntad, es que me está pasando algo que yo no puedo dominar'", añadió.

Junto con esto, Jean Philippe terminó admitiendo que esto siempre le provoca temor ante la posibilidad de que le pueda afectar su desempeño televisivo.

"Sentí que si a mí me complicaba poder decir en mi trabajo lo que me estaba pasando por miedo a que me fueran a echar, que es un miedo que sigo teniendo incluso, me imaginé la cantidad de personas que están en lo mismo, sobre todo post pandemia", advirtió.

Y junto a ello, planteó que "uno tiene estos micrófonos y esta chance de sentarse a conversar frente a cámara para ayudar. Este grano de arena lo pongo para que algún jefe pueda decir 'si alguien me está diciendo que tiene depresión no es que es flojo o que tiene lata'".