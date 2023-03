La diputada decidió no aguantarle más a la ex chica Mekano y se irá con todo en su contra.

La conflictiva historia del conflictivo triángulo que involucra a Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini se sigue escribiendo. Ahora, la diputada de Revolución Democrática se lanzó a responder y desmentir una dura acusación que hizo la ex chica Mekano en su contra y hasta confirmó que planea demandarla.

¿Qué acusación hizo Daniela Aránguiz en contra de Maite Orsini?

En una conversación con Mucho Gusto este martes, Aránguiz se refirió al comunicado que publicó previamente la parlamentaria, en el que condenaba la discusión pública de su vida privada, además de los ataques que ella y sus familiares habían recibido.

Daniela le restó importancia a la declaración, indicando que "ese comunicado claramente no lo hizo ella y lo debe haber hecho alguien del gobierno. Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles".

"¿Tú dices acá que tienes información de que la diputada de la república, Maite Orsini, hace vínculos con fiscales para eliminar documentos que tienen que ver con personas que están siendo perseguidas por delitos?", le cuestionó el conductor del matinal José Antonio Neme.

Aránguiz aclaró que "no. No por un delito. No pongas palabras en mi boca. Pero yo sé que Jorge estuvo detenido, lo tomaron detenido en la calle y ella lo sacó, porque eso me lo dijo ella. Entonces si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta".

"Fue hace un tiempo, pero no quiero entrar en más detalles. Ya tiré esta bombita. Lamentablemente es así", puntualizó la hermana de Rigeo.

Maite Orsini desmiente acusación de Daniela Aránguiz

24 horas más tarde, durante la mañana del miércoles, Maite Orsini hizo una publicación que dejó en shock a la opinión pública, sosteniendo que "Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy por el mismo medio en el que fueron emitidas".

"Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto", resaltó también la diputada oficialista.

En cuanto a las razones para reaccionar de esta manera, Orsini especificó que "miles de personas confiaron en mí y por ello no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad política".