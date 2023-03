La polémica detonada por Yadranka Tomic en torno a la figura de Karol Dance sigue en marcha. Ahora el "trader de bitcoin" se mostró escuchando una obscena canción, tras responder a la modelo que fue su ex pareja y jugar una partida de papel.

¿Qué canción andaba escuchando Karol Dance, tras la polémica con Yadranka?

No contento con hacer una aclaración citando a un medio español sobre las fake news, Karol Lucero decidió presionar su suerte, evidenciando que la controversia está lejos de no preocuparle.

Así fue que partió a presenciar un campeonato de padel acompañado por su novia Fran Virgilio, después jugó una partida él mismo y, posteriormente, se retiró de las canchas escuchando el tema Alta Gama, de Equipo Crema.

La canción tiene una particular letra, que curiosamente varios usuarios la interpretaron como una indirecta para Yadranka Tomic, después de que lo acusara de enviarle mensajes privados buscando un "reencuentro".

El extracto compartido por Lucero indica:

A mi no me vengas con tu drama

Puta loca solo quiere fama

Estoy hablando de velocidad

Manejando un auto de alta gama

Miente cuando dice que me ama

Por eso no la atiendo si me llama

Por eso la dejo hablar...

Pero no le creo nada