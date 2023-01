Shakira sigue batiendo récords con su nueva canción que se estrenó la noche de este miércoles y que a la fecha, ya superó los 32 millones de reproducciones en Youtube, es que cada uno de sus versos que hace referencia a su ex marido Gerard Piqué y a su actual pareja, Clara Chia sigue dando que hablar a lo largo y ancho del mundo.

No obstante, en las últimas horas apareció una cantante venezolana que si bien, no la acusa directamente, sí hace referencia a que la nueva creación de la barranquillera, es muy similar a una canción que ella estreno hace seis meses. Briella - nombre de la artista - dice que estrenó su tema hace medio año y lleva por título "Solo tú" y que se encargó de aparecer en redes para dar cuenta de esta situación.

Escuchando ambas melodías, claramente tiene muchas similitudes, por no decir que son las mismas, de todas maneras Briella dice admirar a Shakira. "La BZRP Session de Shakira se parece a “Solo tú”? qué opinan?", publicó la llanera.

Acompañado de un video dijo que "creo que Shakira se inspiró en mi canción". A eso, añadió que "y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en Tik Tok", señaló.

Vale destacar que Briella precisa que no busca generar polémica "no hago el video con la intención de buscar problemas, soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizza, pero la verdad estoy en shock y no se qué hacer", cerró la cantante.

Definitivamente, una canción que sigue generando reacciones en el mundo entero, pero habrá que seguir esta situación y qué dicen los expertos, si verdaderamente esta producción se trata o no de un plagio.