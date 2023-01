La cantante colombiana Shakira estenó una tercera y nueva canción que va en directa relación a su ex marido, Gerard Piqué y a su actual pareja, la estudiante de relaciones públicas española, Clara Chia.

Entre los dolorosos versos de la artista barranquillera en donde destruye y acribilla al ex campéon del Mundo gracias a la producción que realiza junto al argentino Bizarrap se encuentran dardos como por ejemplo "Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción.Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión", son parte de los primeros dichos en la canción.

Pero no todo quedó ahí "Una loba como yo, no está pa’ novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú", son parte de la letra de la nueva canción de Shakira. Continuó con un "Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", dando a entender que ella se valora pese al cambio que realizó el ex futbolista y el paso que dio con su actual compañera.

Pero el momento más icónico fue cuando hace relación con un juego de palabras donde menciona al otrora defensora del Barcelona, "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", para los buenos entendedores.

El repaso a Clara Chia

Pero no todo queda ahí con la comparación con las amrcas de relojes, ya que en esta canción le sigue dando a la actual novia del ex deportista, Clara Chia, donde no la deja bien parada.

"Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tu", repasando así a la joven española.

Sin embargo, Chia reaccionó y si bien borró una historia en Instagram, se pudo apreciar un fondo negro y un emoticón bostezando.

La publicación que luego borró Clara Chia tras oir la nueva canción de Shakira (Instagram @clarachiamartireal )

Ya el mundo entero reaccionó ante esta canción y las visualizaciones se han elevado a números exhorbitantes en las primeras horas de su estreno.