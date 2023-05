A Maite Orsini la pillaron saliendo de un carrete... y no estaba sola, pero su acompañante no era precisamente Jorge Valdivia, como se creía desde que explotó el escándalo por el triángulo amoroso con Daniela Aránguiz. No. Entró un nuevo actor en escena, literal: un actor.

¿Con quién andaba Maite Orsini?

Un video que se ha viralizado en las últimas horas muestra a la diputada de Revolución Democrática saliendo de una fiesta en la comuna de Providencia, cuando fue interceptada por una influencer que se identifica como Pascuala.

La dueña de la cámara primero muestra al hombre en cuestión y se trata del actor Hernán Contreras, conocido por su participación en la teleserie Pacto de Sangre y en el programa Aquí se Baila; para luego destapar la presencia de la parlamentaria.

"Tú me estabai diciendo dónde yo vivía, y toda la hue... y ahora te besai con la Maite Orsini ¿Por qué te besaste con mi marido?", les dice Pascuala echando la talla.

El actor le responde bajito: "Yo te doy un beso, pero borra eso".