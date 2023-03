Los Oscar 2023 finalmente se entregarán este fin de semana. Y no esta mal que en la previa a la ceremonia los fanáticos quieran ponerse al día con las películas nominadas. Aquí te contamos cuáles son y dónde ver las nominadas a Mejor Película Animada.

Curiosamente, la mayoría está disponible en un servicio de streaming, aunque hay una en particular que sigue dando la lucha en las salas de cine, a pesar de que ya cuenta meses desde su fecha de estreno.

Por otro lado, la presencia de Netflix se afianzó en esta oportunidad, contando con la presencia de dos títulos a su favor.

Marcel the Shell With Shoes On

El gato con botas: El último deseo (Puss in Boots: The Last Wish)