La magnitud del éxito de Pedro Pascal ha hecho que el actor se convierta en el primer chileno en comandar un capítulo del icónico programa cómico Saturday Night Live (SNL), un clásico de la televisión estadounidense, que esta semana ya lanzó un par de adelantos con el protagonista de The Last of Us.

¿Cuándo se estrena el capítulo de SNL con Pedro Pascal?

Según reveló el adelanto revelado por los responsables del espacio, la entrega comandada por el también protagonista de The Mandalorian verá la luz este sábado 4 de febrero, y en materia de música tendrá a los británicos de Coldplay.

La cadena NBC, responsable de la emisión, dio a conocer un adelanto en el que el intérprete comenta: "El pequeño Pedro Pascal, de Santiago de Chile a animar Saturday Night Live".

Esto para posteriormente encontrarse con uno de los infectados de The Last of Us en el set de SNL, pero justo cuando va a golpearlo con un martillo, Pascal es interrumpido por dos de las comediantes del programa.

"Qué estás haciendo, psicópata! Él es Max, nuestro nuevo integrante del equipo", le grita una de ellas, para luego llamar a Max.

En ese momento le aconsejan al chileno: "Sé que es tu primera vez animando, pero un pequeño un consejo: no mates a nuestros miembros, maníaco".

"Vamos a pasar esto por alto. Pero esta no es la mejor primera impresión", le resalta la otra mujer presente.

Pascal reacciona, cambiando su estado de animo de confundido a satisfecho, comentando que "este lugar está loco. Me gusta".

¿Dónde ver el capítulo de SNL con Pedro Pascal?

La nueva entrega de Saturday Night Live se puede ver en directo en televisión por cable a través del canal NBC.

También se puede revisar a través de la plataforma de streaming oficial de la cadena televisiva, Peacock.

Debido a la diferencia de horario con Estados Unidos, el programase emite originalmente a las 23:00 horas del sábado en su país de origen, pero para Chile irá al aire a eso de las 01:30 de la madrugada del domingo.

La otra alternativa es esperar los clips que SNL sube a su canal oficial en Youtube, donde semana a semana comparten las intervenciones destacadas de cada uno de los invitados a su espacio.