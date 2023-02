El gran remate de la rutina de Pamela Leiva en el Festival de Viña 2023 llegó sorpresivamente de la mano de Thiago Cunha y Fabricio Vasconcellos, y ahora la comediante reveló el secreto origen de la colaboración

¿Cómo Fabrizio y Thiago llegaron a aparecer en el show de Pamela Leiva?

Sin mayor presentación, los ex Porto Seguro aparecieron sobre el escenario de la Quinta Vergara, de la mano de sus clásicos del axé y haciendo prácticamente un remate de lujo para la rutina de Leiva.

En ese momento apareció Pamela con una osada vestimenta y sacó a relucir un par de pasos de twerking con la que terminó de ganarse a un público que ya estaba entregado a la presentación.

Y luego entregó una coreografía al ritmo de La danza del vampiro.

Pero más tarde, en conferencia de prensa, contó el origen de la colaboración con Cunha y Vasconcellos confesando que: "esa no fue mi idea. La idea fue del señor Felipe Morales, que es el director de este Festival de Viña, cuando en la primera reunión que tuvimos me dice 'el final todavía no me cierra, Viña es más grande, que te parece si invitas a Fabrizio y a Thiago a bailar' y yo fui como '¡Sííííííí! Qué buena idea, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Por Dios, ¡obvio que sí!'".

"Y llamamos a los chiquillos, fue maravilloso. Por yo a ellos los admiro mucho. De hecho, Thiago hoy día está de cumpleaños. Así que le mando un besito a Thiago, lo felicito".

"Yo siento que fue un acierto. Cuando Felipe me dio esta idea, yo de inmediato la quise realizar. Quería traer una fiesta al Festival de Viña y creo que ellos lo hicieron perfecto. Son chiquillos encachaos, amorosos, que son parte también de la historia popular de Chile. Fue un cierre de oro poder tenerlos a ellos, con sus bailarinas en el escenario", concluyó Leiva.