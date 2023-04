Daniela Aránguiz reveló que la ex esposa de Mauricio Pinilla la retó por andar hablando de las recientes polémicas en torno al futbolista, incluyendo las informaciones sobre el nuevo romance con Gala Caldirola.

¿Por qué Gisella Gallardo retó a Daniela Aránguiz?

La ex chica Mekano contó en medio del programa Zona de Estrellas lo que había pasado con la periodista.

"Yo tenía entendido que él les decía que no iba a oficializar nada", explicó Aránguiz sobre la noticia que se dio a conocer el fin de semana sobre el affair.

Y de paso le mandó un raspacachos a Pinilla, recalcando que "no te vayas a meter a la casa de veraneo y pases la noche con ella, y que todo el mundo se entere de que durmieron en la misma cama".

Entonces, Aránguiz expuso que "Gissella se enojó conmigo, y me retó el otro día, me dijo: 'No hables de mí, porque a mí me da vergüenza que salga mi nombre en la prensa'".

"Tiene razón, pero le dije que iba a intentar no hacerlo, porque lamentablemente trabajo en esto, pero yo siento que si tú estás jugando con tu señora, con los sentimientos de ella, ten las cosas claras, termina de una vez por todas y no vuelvas más", culminó Daniela.