La conmoción que provocó el allanamiento de la casa de Tonka Tomicic dejó a pocos indiferentes y el periodista de Mega José Antonio Neme aprovechó la oportunidad para pegarle con todo a Canal 13 a propósito del supuesto "maltrato mediático" a la animadora.

¿Por qué José Antonio Neme critica trato de Canal 13 a Tonka Tomicic?

Neme comentó en el matinal Mucho Gusto el suceso en desarrollo, indicando que "claro, las cámaras, la tensión pública producto de la notoriedad de Tonka, de que es conocida, están concentradas en ese lugar (su casa), pero parece que lo que ocurre en este caso se está replicando en otros lugares. Hay orden de allanamiento a 26 docimicilios, no solamente en esta casa".

El comunicador también resaltó que "aquí hay una orden (de investigar) generalizada para varias otras personas. Lo que pasa es que el nombre de Tonka Tomicic levanta el interés público".

"Yo no voy a hacer defensas corporativas porque no lo sé, no estoy en la almohada de Tonka Tomicic, pero sí lo que podría decir es que acá, desde el principio, el foco de investigación está en muchas personas y dentro de este grupo entiendo que está su pareja [Parived]. La pareja de ella, no ella. Entonces es un detalle no menor. No es ella la que está siendo investigada, hasta donde sabemos", aclaró en pantalla Neme.

Al mismo tiempo, el rostro de Mega quiso establecer que "no es que la esté defendiendo, más allá de que la quiero mucho, pero hay que ser precisos también. Acá se allana el domicilio de ella, porque convive con otra persona".

Así José Antonio Neme volcó su atención a Canal 13, planteando que "yo creo que Tonka ha sufrido un maltrato mediático desde su propio canal y me hago responsable, aunque esto me... Es lo que yo pienso, no lo conversé con ella ni nada, es una opinión absolutamente personal. Creo que su canal no fue muy leal con ella, y ella fue muy leal con el canal".

Karen Doggenweiler sólo quiso alivianar el ambiente en el Mucho Gusto y comentó que "yo no la veo desde hace un muy buen rato, pero tengo una muy buena relación con ella, le tengo mucho cariño".