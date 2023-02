Sorpresa ha causado en las últimas horas la confesión que hizo la reconocida actriz mexicana Karyme Lozano: acusó haber sufrido bullying de parte del actor chileno Cristián de la Fuente.

¿Por qué Karyme Lozano acusó a Cristián de la Fuente por bullying?

"No voy a hablar mucho de este tema, porque todavía estoy trabajando en ello, sanando muchas cosas", comentó Lozano en conversación con el programa online En Casa de Mara.

Eso para luego contar que "yo trabajé con él en una novela hace mucho tiempo en Miami, y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie porque soy cuidadosa, porque no sé cómo decirte".

Resulta que De la Fuente y Karyme Lozano coincidieron por primera vez en la teleserie Soñar no cuesta nada, y posteriormente el 2013 llegaron a formar parte del elenco de Quiero Amarte. Fue aparentemente en esa instancia en la que se gestaron los inconvenientes entre ambos, al punto de ahora acusarlo de acoso y bullying públicamente.

"Sí sufrí bullying... La pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa... Me empecé a volver introvertida, ya quería que se acabara esa novela", sostuvo Karyme Lozano.

Aunque también planteó que "no voy a hablar mucho de este tema, porque todavía estoy trabajando en ello, sanando muchas cosas".

"Yo trabajé con él en una novela hace mucho tiempo en Miami, y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie porque soy cuidadosa, porque no sé cómo decirte", continuó.

¿Qué le hizo Cristián de la Fuente a Karyme Lozano?

Entonces, fue consultada por si Cristián de la Fuente se burlaba de ella, la respuesta de Lozano fue categórica: "Todo lo que te puedas imaginar, incluyendo otra cosa que estoy trabajando, que estoy sanando, que a lo mejor nunca lo voy a hablar al público".

"Hay personas que tienen esta dualidad, que pueden ser encantadores y verse divinos con alguien, y de pronto tener la otra (cara de) oscuridad".

"De pronto fue ataque tras ataque, al grado que, pues llegué a hablar a niveles altos, pero no tan claramente como debí haber hablado, no fui muy específica, nunca había vivido una cosa así en mi vida, hay gente que es mala. Puso en mi contra a mucha gente, hasta medios".

"Esta persona puso en mi contra a mucha gente, hasta medios diciendo que Karyme no se da besos, Karyme es una antiprofesional, Karyme llega tarde, una tras otra, y todo era mentira", añadió mientras su relato no paraba.

"Trató de poner a actores en mi contra, nunca lo logró, pero sí me quemó, gente que no me conocía a lo mejor llegó a dudar, yo lo único que digo es que Dios lo bendiga", remató Karyme.