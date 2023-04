Cristián de la Fuente arremetió contra quienes le lanzaron duras críticas a su hija con Angélica Castro, Laura, quien recientemente participó en un evento público sobre el que contó su experiencia en sus redes sociales.

El actor reaccionó después de que la misma joven compartiera un video en su cuenta de Instagram, donde condenó los mensajes que le han llegado.

¿Por qué criticaron a la hija de Cristián de la Fuente?

Todo partió con el hecho de que la semana pasada, Laura participó en el desfile de una multitienda. Orgullosa de su nuevo logro, ella compartió distintos clips sobre los preparativos que realizó y contó cómo lo vivió.

Fue eso lo que detonó una serie de diversos comentarios en las redes sociales con una alta carga negativa en su contra.

Si bien estaba feliz al verse incluida en la oportunidad, Laura decidió reaccionar ante la ola de bullying cibernético que recibió, apuntando primero que "le quería dar las gracias a todos por la buena onda en mi primer desfile, que en verdad fue una experiencia muy bacán, y se agradece mucho toda la buena onda que he ido recibiendo".

Eso para luego resaltar que "quiero referirme a los comentarios negativos que siempre llegan, me da mucha pena que al final mucha gente no haya sido capaz de entender el propósito del desfile, que era que cada cual pudiera rescatar sus bellezas únicas, que los distinguen de los demás, porque al final todos somos distintos, y es poder resaltar eso que es único y hacerlo su sello".

"No solo porque lo comenten a través de un computador o una pantalla, le llega a un computador. Somos personas con sentimientos, y yo en este minuto estoy súper conforme con mis pecas, la forma en la que camino y en la que soy, porque soy yo. Qué pena si a alguien no le gusta, pero es para que ojalá puedan tener conciencia. Igual son comentarios que a uno le pueden afectar, y no saben lo que está pasando la otra persona", recalcó muy segura.

El remate de Laura fue lo más contundente: "Les voy a pedir que sin son de esas personas que les molesta mi forma de caminar, mis pecas o les molesta algo mío, por favor no me siga. Es súper simple, y si no me sigue y le aparece algo mío, sáltese el video. No tiene que tomarse el tiempo de verlo entero, y decir: 'Que camina feo', 'que las pecas', 'me cae mal', ¿para qué? Evítese el tiempo y siga no más".

La defensa del padre

Cristian de la Fuente entró en escena para potenciar el video con el descargo de su hija. Lo compartió en su propia cuenta y ahí lanzó también un mensaje de apoyo para su retoño, fustigando a sus haters.

"Les quiero compartir un video que subió mi hija a redes sociales para contestarle a aquellas mujeres que la critican por tener pecas y por su forma de caminar", dijo primero el actor.

Y luego añadió: "Me preguntó... ¿dónde quedó la idea de apoyarse entre mujeres? Y peor aún... atacar a escondidas detrás de una pantalla a una niña de 18 años".

"Así de fácil... Si no le gusta, no la siga. No pierda tiempo tirando mala onda. Y por último, hágalo con alguien de su edad. Y hágalo de frente. No escondida detrás de las redes sociales".

"Eres una crack. Estoy muy orgulloso de ti", remató el actor, reconociendo orgulloso a su hija.

Cristián de la Fuente sale a defender a su hija de duras críticas.(Foto: Instagram)