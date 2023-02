Mientras el Festival de Viña 2023 vive su último espectáculo, la atención de los fans de la música urbana se volcó a Instagram, donde Pailita inició un fuego cruzado de acusaciones con su ahora nuevamente ex pareja, Skarleth.

¿Por qué Pailita y su ex polola se pelearon?

Las alarmas de los seguidores del cantante se encendieron cuando Skarleth inició una transmisión en vivo donde dio cuenta de que el artista la "había terminado" recientemente.

"Es verdad. Es un manipulador. Y yo siempre lo voy a decir: eres un manipulador y un narcisista Pailita", lanzó sin asco la joven.

Además, de que le recriminó: "porque cómo me haces venir hasta acá, y después me haces esto. Me escondes y me terminas. Me tratas de dejar de loca a mí".

En la otra vereda, Pailita inició su propio live, donde expuso que "tú me desbloqueaste de WhatsApp. Empezaste a subir historias a WhatsApp pa' que yo las vea. Esto, mi niña, fue de los dos. Y yo la voy a hacer corta y precisa, porque no quiero estar aquí como tú que parece que todavía estai transmitiendo. Te gusta que te vea la gente, que te sigan los seguidores. Ya..."

"Me da una paja, hueón. Porque estas hueás se pueden solucionar de una manera, pero ella prefiere las redes. Ella prefiere esto".

"Yo no niego que dije, incluso está publicado. Me pongo los pantalones. Yo no niego que dije que la iba a ser feliz, incluso le dije que la iba a meter a mis bailarinas, dije que íbamos a irnos de viaje", lamentó.

Pailita incluso llegó a mostrar unas transferencias de dinero, de 500 mil pesos, que le hizo a Skarleth, mientras ella le comentaba en su transmisión.

"Obvio po, y ni me mostrabas, le dijiste a todo el mundo que me harías feliz y no lo hacías. Nunca te PEDÍ NADAAAAAAAA YO NO TE DIJE QUE ME LLEVARAS MENTIROSOOOOOOOOO", le espetó la joven.

El conflicto sigue en desarrollo.