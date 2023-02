Vesta Lugg llega en ropa interior a la Gala de Viña 2023: "No hay nada más sustentable que no comprar nada"

Vesta Lugg avisó en los días previos que su propuesta para La Gala de Viña 2023 iría en la línea de un "traje invisible", y a su llegada a la alfombra roja esto quedó en la más patente evidencia al ofrecer un look de alto impacto para el evento.

¿Por qué Vesta Lugg llegó en ropa interior a la Gala de Viña 2023?

Al ser consultada por la tenida que escogió para la Noche Cero, Vesta aseguró que "no hay nada más sustentable que no comprar nada. Esa es la propuesta que traemos hoy día".

"También es sentirse muy empoderada en el cuerpo femenino. Estábamos sentadas en la cocina con mi mejor amiga hablando sobre la sustentabilidad en lo cotidiano y el consumo, y me dice ‘sabes que no hay nada más sustentable que no comprar nada. Y acá estoy, como me ven", recalcó.

Aunque de paso también indicó que "mis papás tampoco lo esperaban, sorry mom and dad".

Más tarde, en conversación con la prensa, la también cantante resaltó que "nos pusimos la idea de ser realmente sustentable y decidí no comprar nada venir así como el mundo me trajo al planeta".

Así se lució Vesta Lugg en la alfombra roja:

Vesta Lugg llega en ropa interior a la Gala de Viña 2023.(Foto: UNO)

