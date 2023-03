En los últimos días se destapó la existencia del "apart hotel de los famosos separados" y posteriormente se revelaron los lujos y comodidades de las que gozaron las reconocidas figuras del espectáculo. Pero ¿qué otras figuras públicas han pasado por las habitaciones del ahora popular recinto? Aquí te contamos.

¿Qué otras figuras se quedaban en el "apart hotel de los famosos separados"?

Obviamente, la razón por la que salió a la luz el recinto conocido como NúcleoMayor Apart fue por los días que pasó Jorge Valdivia en el lugar.

De hecho, ahí se provocó el supuesto ataque de Daniela Aránguiz con "dibujos satánicos" y vómitos que acusó en primer lugar el Mago y que luego tuvo la versión de la propia ex chica Mekano.

Pero, claro, no sólo el ex futbolista se instaló por un tiempo allí. También han tenido estadías Cristián de la Fuente, tras un quiebre momentáneo con Angélica Castro, según dijo Cecilia Gutiérrez en Contigo en la Mañana.

Esto aparentemente después de que el programa mexicano Primer Impacto destapara unos videos que mostraban al actor en una comprometedora posición con una mujer que no era su esposa.

"Estas son las imágenes que dejaran a más de uno con la boca abierta. Es el actor chileno Cristián de la Fuente besando apasionadamente a esta joven ante la mirada de todos. El video fue grabado el 15 de septiembre en el restaurante ‘La única’ en la capital mexicana y durante más de una hora el actor compartió de forma especial con su acompañante", relataba la periodista del espacio televisivo, en ese momento.

"Cometí un error... Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video", aseguró el ex Generación 2000 reaccionando a la filtración.

Eso para luego añadir: "Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad".

En tanto, Julián Elfenbein es otra de las personalidades que pasó por NúcleoMayor Apart, según confirmó Julio César Rodríguez.

Todo apunta a que la estadía del animador de Pasapalabra fue tras la separación de su ex esposa Daniela Kinberg, a fines de 2019.

Sobre el difícil momento aseguró que "no estábamos en el mejor momento, pero evidentemente uno tiene esperanza en el amor, en la familia, en los niños y en que todo se puede recuperar".

"La separación fue dura, hasta hoy ha sido dura. Fueron 17, 18 años de matrimonio, la mayor parte maravillosos, con un par de crisis como todo el mundo", también comentó el popular animador.

En un momento también se especuló con la presencia de Mauricio Pinilla en el lugar, pero hasta el momento no hay confirmación.

Sobre este último ex futbolista se dijo que llegó a compartir con Valdivia en una que otro carrete en el lugar.

No por nada, Manu Gonzalez comentó en Contigo en la Mañana que "este es el apart hotel donde se quejaron algunos vecinos, porque parece que era un desfile... Las cosas como son".

"No nos pongamos copuchentos, porque de verdad es yo eso no lo sé. No sé si se portaban mal y todo", lo detuvo Julio César entre risas nerviosas.