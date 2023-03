Marcianeke furioso pone freno a Farandulandia: "A mí no me hagan pelear por faldas"

Marcianeke no es material para los... Así lo aclaró el mismo cantante, después de que publicó un misterioso mensaje para ponerle freno a Farandulandia y sus especulaciones en torno a su vida amorosa, a propósito de que se le sigue vinculando a quien en múltiples ocasiones se ha declarado como su amiga, Ignacia Michelson.

¿Por qué se molestó Marcianeke?

Fue por medio de un texto a través de las historias de Instagram que el cantante manifestó su incomodidad, aunque no especificó el suceso en particular que detonó su molestia.

"A mí no me hagan pelear por faldas", partió diciendo la mente tras el hit Dimelo Mah.

A eso añadió que "soy lo bastante maduro para asumir que nada es de nadie y lamentablemente no espero nada de nadie, por eso no me sorprende".

Eso sí, Marcianeke postuló que su declaración "no es nada personal", para que "no piensen mal porque sólo estoy aclarando".

"Ustedes saben lo tranquilo que soy", remató el artista desde su más profunda sinceridad, bajándole el perfil a su molestia con unos emoticones de corazón.