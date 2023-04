José Antonio Neme protagonizó un incómodo momento después de que un juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago le llamara la atención por hacerse el gracioso, en plena declaración por la demanda de Cathy Barriga en contra de Paulina de Allende-Salazar.

El suceso se registró en medio del juicio por injurias y calumnias que ya ha tenido mediáticos momentos, como el de Barriga llorando y advirtiéndole al juez que "no quiero hablar de mí, porque yo he ido no sé a cuántos doctores, tengo hemorragias nasales y oculares".

"No he podido ejercer mi profesión. Yo hice un diplomado en la Universidad Católica en el año en que estaba haciendo campaña (para la alcaldía), estaba haciendo un proyecto para ayudar a familias con hijos con TEA y ni eso puedo retomar", añadió la ex alcaldesa de Maipú.

¿Por qué un juez retó a José Antonio Neme en tribunales?

Ahora, después de que se dictara una orden de detención en contra del conductor de Mucho Gusto, este apareció en el Centro de Justicia De Santiago.

"Esto es como en Hollywood", advirtió el periodista a viva voz. La manifestación no le cayó para nada bien al juez, razón por la que terminó llamándolo al orden en medio de la audiencia.

La presencia de José Antonio en tribunales fue captada por Daniel Fuenzalida, quien compartió una imagen del periodista a su salida, por medio de redes sociales.