La herida sigue abierta: Daniel Fuenzalida revela la orden que refutó acatar para salvar a Me Late en TV+

Daniel Fuenzalida es el protagonista del nuevo episodio del programa de Mega Plus 45 Minutos Con. En ese momento el animador revela la orden que refutó acatar para salvar a Me Late en las pantallas de TV+.

En conversación con José Antonio Neme, el ex Huevo contó detalles sobre el regreso del programa de farándula a la televisión, los cuestionamientos a su equipo de trabajo y la nueva etapa de las celebridades en los medios.

La orden que Daniel Fuenzalida refutó acatar para que Me Late sobreviviera

Durante la conversación, Fuenzalida expone que los ejecutivos le pidieron reemplazar a sus compañeros de Me Late, por lo que tuvo que salir en defensa de ellos.

“Me pidieron traer rostros atractivos para subir el pelo al programa, por ejemplo, a Raquel Argandoña” , sinceró el conductor.

“Sin embargo, no estuve de acuerdo porque era un programa de amigos, en el que cada uno se esforzaba para que funcionara”.

“Si hubiera seguido otra lógica de trabajo, me quedaba solo como animador y productor, pero no era justo ya que ellos me acompañaron desde un comienzo” , puntualizó Daniel.

Daniel Fuenzalida y José Antonio Neme para 45 Minutos Con, de Mega Plus.

Las críticas de Paty Maldonado por Cathy Barriga

Recientemente se confirmó que la ex alcaldesa de Maipú será uno de los rostros con que revivirá Me Late los fines de semana en el canal de cable Zona Latina.

Maldonado cuestionó duramente la inclusión de Barriga en el panel del renovado programa. Y ahora, Fuenzalida le responde a la accidentada “indomable”.

“Es fácil criticar a los demás, pero todos tenemos tejado de vidrio. Incluso en su propio canal de YouTube, hay una persona que emite juicios constantemente” , subrayó el rostro televisivo.

El diálogo también decanta en el estado de la farándula actual. Para Daniel Fuenzalida, la cosa está clara: “La televisión está pasando por una falta de proactividad, es la misma, pero con distintos logos” .

“Por eso programas como Me Late, funcionan muy bien”, puntualizó.

El programa 45 minutos con se emite estrenando nuevos episodios cada lunes y viernes a las 21:00 horas, por Megaplus. El espacio televisivo busca ahondar en los los sueños y experiencias de vida de destacadas personalidades.