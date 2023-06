Se supo todo. Ahora, José Antonio Neme finalmente aclaró cuál es su relación con Roberto Cox, después de que tuviese un duro cruce con el periodista de Chilevisión

Todo partió cuando ambos viajaron a cumplir con la cobertura de la muerte y los funerales de la reina Isabell II.

Medio de su estadía en Londres, Neme aseguró que Cox aprovechó su paso por la capital del Reino Unido para salir a carretear.

“Más allá de si era verdad o no, cosa que no es verdad porque trabajamos mucho y terminábamos muy tarde y cansados, de verdad no sé si se quiso hacer el chistoso o si quiso ser cahuinero. No sé de dónde sacó el cahuín”, fue la reacción de Cox.

Y ahora, Neme tuvo la posibilidad de explicar bien cuál es la situación entre ambos, en conversación con el programa de Instagram Que Te Lo Digo.

Qué piensa José Antonio Neme sobre Roberto Cox

La gran pregunta era si tiene mala onda con el colega de Chilevisión. La respuesta: “No, ni lo conozco”.

“Ay, todos son tan sensibles en la televisión, no se puede decir nada” , lamentó el conductor de Mucho Gusto.

Eso, al mismo tiempo que recalcó que “me han dicho barbaridades y a mí me importa un soberano pepino, porque encuentro estamos todos metidos en un electrodoméstico. Puede ser una televisión como un microondas”.

“Nada de lo que pase en televisión es tan importante. Esto es todo un show, todo una estupidez”, puntualizó José Antonio Neme. “Me parece a mí… Lo digo en serio… Que andarse picando porque él otro dijo, la otra me miró feo, es una hueá”.

Pero luego fue más claro y preciso en su apreciación sobre el panelista de Contigo en la Mañana.

“No le tengo ni mala ni buena, no lo conozco. Lo vi una vez en Londres, buena onda, súper simpático, me saludó y yo lo saludé, me dijo que iba a carretear y eso fue todo” , subrayó.

En tanto, también contó que “yo se lo conté a Julio César Rodríguez también a modo de chiste, pero nadie se ríe en la televisión”.

Aunque por último, igual dejó la bala pasada: “si uno está en Londres trabajando, ¿qué tiene de malo salir a relajarse después de su horario de trabajo?”.