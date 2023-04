Uno de los grandes estrenos cinematográficos de este fin de semana en materia de plataformas de streaming es Ghosted, la nueva película original de Apple TV+ protagonizada por Chris Evans y Ana de Armas.

Previamente se había advertido que habrían múltiples apariciones de actores de Marvel en esta entrega dirigida por Dexter Fletcher y la promesa se cumplió, porque la entrega es una caja de sorpresas para los seguidores del MCU.

Obviamente, no pasa desapercibido el protagonismo de Evans, quien interpretó al Capitán América en la franquicia de superhéroes, y que aquí saca a relucir un perfil muy distinto al del soldado con capacidades aumentadas al convertirse en Cole Turner; ya que en realidad es De Armas la responsable de la verdadera acción, convertida en la agente de la CIA Sadie Rhodes.

¿Cuál es la trama de Ghosted?

Cuando el buen Cole (Evans) se enamora perdidamente de la enigmática Sadie (de Armas) después de su primer encuentro, su mundo se pone de cabeza al descubrir que en realidad es una agente secreta.

Antes de que pueda surgir una segunda cita, los dos deben embarcarse en una aventura internacional para salvar el mundo.

¿Qué actores de Marvel hacen cameos en Ghosted?

El primer cameo roba cámaras es Anthony Mackie en el rol del Nieto de Sam, un cazarrecompensas enviado a capturar a Sadie y a Cole, cuyo apodo hace referencia al asesino en serie David Berkowitz, El Hijo de Sam o El asesino del calibre 44, quien mató a seis personas en Nueva York entre 1976 y 1977.

Pero como es sabido, Mackie también se ha puesto en la piel de Sam Wilson para Marvel, primero como The Falcon y ahora como el mismísimo Capitán América, apareciendo en múltiples películas y hasta protagonizando su propia serie en Disney+.

¿Qué actores de Marvel hacen cameos en Ghosted? (Foto: Marvel)

Otro notorio cameo es el que hace el compañero de Mackie en The Falcon and The Winter Soldier: Sebastian Stan. Sí, el mismísimo Bucky o el Soldado de Invierno, también figura en el elenco de Ghosted como un cazarrecompensas.

Stan es nada menos que ¡Dios! O al menos así se hace llamar su personaje cuando se encuentra inesperadamente con Cole y Sadie.

¿Qué actores de Marvel hacen cameos en Ghosted? (Foto: Marvel)

Una de las apariciones curiosas es la de Mustafar Shakir como Monte Jackson, uno de los superiores de Sadie en la CIA y quien presiona a Cole para que cuente la verdad de lo que está ocurriendo y sobre por qué terminaron juntos en medio de la misión.

Para muchos fanáticos de Marvel, Shakir puede ser desconocido, ya que no ha participado en la línea principal del Universo Cinematográfico Marvel, sino que es parte de las primeras series que la Casa de las Ideas hizo en conjunto con Netflix.

Shakir es John Bushmaster McIver, el gran villano de la serie Luke Cage.

¿Qué actores de Marvel hacen cameos en Ghosted? (Foto: Netflix)

Uno de los últimos cameos es la sorpresiva aparición de Ryan Reynolds en medio de la pelea final. El hombre detrás de la máscara de Deadpool aquí interpreta a Jonas, un ex novio de Sadie que había perdido múltiples partes de su cuerpo debido a su acercamiento con ella, incluyendo sus genitales. Esto último hizo que se convirtiera en un hombre distinto, menos egoísta y dispuesto a escuchar al resto. Pero eso no le sirve de nada porque la agente de la CIA lo termina ignorando para seguir en combate.

¿Qué actores de Marvel hacen cameos en Ghosted? (Foto: Fox)

BONUS FUERA DE MARVEL: Uno de los cameos que se escapa de las filas del MCU es el que hace John Cho como el cazarrecompensas The Leopard. El actor es conocido por su participación en las más recientes películas de Star Trek como Sulu, además de la alabada Searching. Dato curioso es que Cho recientemente compartió roles con Mustafar Shakir en la fallida adaptación de Cowboy Bebop que hizo Netflix.