Un nuevo mazazo directo a la cabeza de los fans del horror llega esta semana a las salas de cine con Evil Dead Rise o Evil Dead: El Despertar, entrega que cuenta con un reducido número de actores en su elenco, pero es lo suficiente para desatar toda la demencia y el gore de la esperada propuesta.

Esta es la quinta película en la saga que inició Sam Raimi a principios de los años 80's, y ahora viene recargada con una notable actualización, tanto en las dinámicas de los personajes como en la maldad de los malignos espectros acosadores de humanos.

¿Qué actores están en el elenco de Evil Dead Rise?

Una sobre saliente Alyssa Sutherland lidera el reparto como Ellie, después de hacerse conocida como la Reina Aslaug de Vikings y participar en al adaptación a serie televisiva de la historia de terror de Stephen King The Mist.

Lily Sullivan es otra de las figuras llamativas de la película interpretando a Beth. Esto tras hacerse un nombre en Hollywood con la película I Met a Girl y participar en las series Barkskins y The Other Guy.

El elenco de adolescentes acosados por los espíritus está compuesto por Morgan Davies (The Girlfriend Experience, Terra Nova) en el papel de Danny, Gabrielle Echols (Reminiscence) y la debutante Nell Fisher, quien se luce como la pequeña Kassie, personajes que sufrirá más que todos las consecuencias de los sucesos en la película.

Jayden Daniels, Billy Reynolds-McCarthy, Tai Wano, Anna-Maree Thomas, Mirabai Pease y Richard Crouchley, completan el elenco de la película dirigida por Lee Cronin, el hombre que debutó con su alabado largometraje The Hole in the Ground (2019).

¿Qué actores están en el elenco de Evil Dead Rise? (Foto: Warner Bros.)

¿Cuándo debuta en cines Evil Dead Rise?

Quienes quieran ver la nueva película de horror de Warner Bros. podrán hacerlo desde este jueves 20 de abril.