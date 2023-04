The Evil Dead: El clásico de culto cumple 40 años desatando el Infierno en la Tierra

"La experiencia definitiva en el horror". Con esa frase se promocionaba hace 40 años una de las mayores películas de culto del cine terror mundial: The Evil Dead. La entrega de Sam Raimi llegaba a las salas para cambiar las reglas del juego, yendo más allá de estas mismas.

Inspirada en el cortometraje Within the Woods (1979), del mismo director, la producción brilló por su gore extremo, un humor cautivante y múltiples trucos técnicos que servían a la demencia de la trama.

La posesión demoníaca

La obra cumbre que juega con el cliché de perderse en el bosque y lo llevaba al siguiente nivel, cuando un grupo de adolescentes daba con una cabaña en la que encontraban el llamado Libro de los Muertos, desatando el Infierno en la Tierra al liberar a una serie de espíritus malignos.

En la historia Ash (Bruce Campbell) se ve obligado a cuidar a su hermana Cheryl (Ellen Sandweiss), su compañera Linda (Betsy Baker) y sus amigos Shelly (Theresa Tilly) y Scott (Richard DeManincor), quienes finalmente sucumben a una violenta posesión demoníaca.

Una trama simple con un presupuesto bajísimo y con la creatividad de Raimi y su equipo trabajando a full sacaron adelante el proyecto.

La motivación era tal que los llevó a abrir el piso de la cabaña y cavar el hoyo que sirvió de sótano para icónicas escenas, poner a fumar al productor Ron Tapert para simular la niebla o ponerle un bowl de cebolla picada en frente a Betsy Baker para mantenerla llorando. El compromiso era real.

The Evil Dead: El clásico de culto cumple 40 años.(Foto: New Line Cinema)

Largo camino a cobrar reconocimiento

The Evil Dead no fue un éxito instantáneo. Primero tuvo una proyección de aparente "estreno" en Detroit el 15 de octubre de 1981, cuando la película recién estaba terminada, pero no resultó lo suficientemente cautivante como para conseguir distribución masiva.

El siguiente paso fue acudir a Cannes en 1982, con lo que obtuvo un bastión fundamental para sus filas: fue defendida a capa y espada por Stephen King desde esa proyección. El autor de terror se convirtió en parte integral de la promoción de la entrega, al postularla como "película más ferozmente original del año".

Posteriormente, ya detonado la curiosidad en torno a su propio material, Evil Dead fue adquirida por New Line Cinema y finalmente logró ser estrenada comercialmente el 15 de abril de 1983, y es por eso que acaba de cumplir 40 años de existencia desde que debutó oficialmente.

The Evil Dead: El clásico de culto cumple 40 años.(Foto: New Line Cinema)

Heredero de 4 décadas de legado

Con el tiempo transcurrido, Evil Dead encontró claves para reformularse y mantenerse con vida, igual que los acosadores espectros de su historia.

Tras Evil Dead 2 y Evil Dead: Army of Darkness, el uruguayo Fede Álvarez revivió la franquicia en el cine con su nueva versión de Evil Dead estrenada en 2013. Mientras que Sam Raimi se subió una vez más al carro de su propia creación como productor de la hilarante Ash vs. Evil Dead, que incluso puso al protagonista original Bruce Campbell a enfrentar otra vez a los espectros.

Eso, hasta que el director irlandés Lee Cronin estrenó su primer largometraje en Sundance por allá en 2019. En ese momento, antes de que culminara el evento, el mismísimo Sam Raimi se acercó al él para conversar y plantar las primeras semillas de lo que sería Evil Dead Rise, quinta película de la franquicia que debuta esta semana en cines de Chile y Latinoamérica.

The Evil Dead: El clásico de culto cumple 40 años.(Foto: New Line Cinema)

Ahora, Cronin recuerda que "mi introducción a ese mundo fue cuando mi padre me enseñó El despertar del diablo y El despertar del diablo II en VHS, una tras otra. Yo tenía entonces nueve años".

"Hubo una tormenta y se fue la luz y ver esas películas fue una experiencia muy particular. Me dejaron una huella indeleble. Más tarde, las volví a ver en mi adolescencia y se me quedaron grabadas", aseguró el heredero de cuatro décadas de un legado de horror incombustible.

En tanto, para Raimi, quien oficia de productor en la película, "Lee es un artesano del cine. Sabe muy bien cómo unir planos y crear suspenso. Es un gran narrador y manipulador".

"Entiende el arte de las marionetas -ser el gran titiritero-, saber dónde estará el público y no darle el susto, sino atraerlo y dárselo cuando menos se lo espera".

"Y centrar Evil Dead: El despertar en la familia nos pareció algo completamente nuevo", valoró el realizador.

Después de haber visto la película, en BolaVip Chile podemos confirmar que el creador de la saga estaba en lo correcto al reclutar a Cronin. El cineasta cambió el escenario y los vínculos entre los personajes, para potenciar la sensación angustiante en la cacería de los espíritus malignos, elevando considerablemente la naturaleza de una franquicia que sigue más viva que nunca.

¿Dónde ver The Evil Dead en streaming?

La película original de 1981 está disponible para revisarla en la plataforma HBO Max y se puede encontrar como El Despertar del Diablo.

En tanto, la entrega de 2013, que bien te prepara para el tono que tendrá Evil Dead Rise, también está en HBO Max con el título de Posesión Infernal.