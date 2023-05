Oppenheimer se volcará a examinar la creación de la bomba atómica, a través de una indagatoria en la vida y obra de Robert Oppenheimer, la figura central de la nueva película de Christopher Nolan.

El director británico vuelve a colaborar con Cillian Murphy para el rol principal, pero él es sólo uno de los múltiples rostros reconocibles del nutrido reparto que posee la película. La nómina no es para nada menor.

Conoce al elenco de Oppenheimer

El reparto de la entrega es simplemente descomunal. Partiendo por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer y Emily Blunt como su esposa, la bióloga y botánica Katherine 'Kitty' Oppenheimer.

También aparece el ganador del Oscar Matt Damon, quien interpreta al general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y Robert Downey, Jr. a cargo de Lewis Strauss, comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de EE. UU.



En tanto, la nominada al Premio de la Academia Florence Pugh interpreta al psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie es el físico teórico Edward Teller, Michael Angarano toma el papel de Robert Serber y Josh Hartnett encarna al pionero científico nuclear estadounidense Ernest Lawrence.



Rami Malek es otro de los ganadores del Oscar que figura en el elenco que también reúne a Nolan con el actor, escritor y cineasta ocho veces nominado al Oscar Kenneth Branagh.



Dane DeHaan (Valerian and the City of a Thousand Planets), Dylan Arnold (franquicia de Halloween), David Krumholtz (The Ballad of Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) y Matthew Modine (The Dark Knight Rises), completan la nómina para la película.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer?

La nueva película de Christopher Nolan tiene proyectado su estreno para el 21 de julio en Estados Unidos, por lo que a Chile y Latinoamérica muy probablemente se estrenará 24 horas antes, el 20 de julio próximo.