Llegó el día en que la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini recibió el primer castigo por el llamado Telefonazo a Carabineros, para intervenir ante la detención de quien es su actual pareja, el ex futbolista y ex esposo de Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia.

¿Qué castigo le dieron a Maite Orsini por el Telefonazo?

Después de que parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri, Juan Fuenzalida, Cristhian Moreira, Gustavo Benavente, Daniel Lilayu, Cristian Labbé y Joaquín Lavín llegaron con un requerimiento en la Comisión de Ética en contra la parlamentaria oficialista, por lo que fue tildado como un "eventual tráfico de influencias".

Este martes se conoció la resolución, donde se resolvió por mayoría una amonestación a la diputada con una multa del 5% de su dieta parlamentaria, es decir, cerca de $270.000, según apuntó La Tercera.

Aún así, los legisladores de la instancia desestimaron aplicarle la máxima sanción de "censura".

La noche del martes, Orsini comentó al mismo medio que "no he sido notificada del fallo y me parece del todo improcedente que se filtre a la prensa antes de que yo pueda conocer su contenido, contraviniendo abiertamente lo que señala el reglamento de la Cámara sobre los procedimientos de la Comisión de Ética".

"No tengo la resolución y, si es así, vamos a estudiar el fallo y los recursos que correspondan", puntualizó.

Por otro lado, recalcó que "tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal".

"Estudiaremos el fallo y no descarto utilizar ninguna herramienta que me otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar mi absoluta inocencia en este tema", remató.