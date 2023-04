Yamila Reyna abrió la llave de paso a su desahogo y rompió el largo silencio que había mantenido en torno a su mediático quiebre con Diego Mono Sánchez, y ahora hasta contó el comportamiento que tuvo el jugador de Coquimbo Unido ante la filtración de sus chats hot con otras mujeres.

¿Qué contó Yamila Reyna sobre los chats hot de Mono Sánchez?

En declaraciones a Podemos Hablar, de Chilevisión, en el capítulo que se verá este viernes 14 de abril al aire, la figura de TVN cuenta que al conocerse la mensajería "él primero me lo negó, hasta que se filtraron el resto de WhatsApps".

"Intento bajarlo un poco diciendo que no había existido un encuentro físico, que solo había sido online, yo le dije que nosotros teníamos un pacto de amor, de no mentirnos", advirtió Yamila.

Y lamentó que "hoy por hoy no me atrevo a decir que teníamos un amor muy grande solo puedo decir tenía".

Reyna también habló del momento en que vio el video donde Sánchez aparece bailando con otra mujer, a los pocos días desde que se confirmó el fin de su relación.

"Una vez más demuestra su falta de integridad y su falta de valores", sostuvo tajante la también actriz.

Además, reveló que "hasta esa misma noche él me llamaba, me escribía, me insistía y tuvimos una conversación donde yo me mostré muy vulnerable. Y haber visto esas imágenes al par de horas de que hablamos, él me terminó de matar con eso".

¿Qué decían los chats hot del Mono Sánchez?

En la primera tanda de filtraciones, al leer las conversaciones entre Sánchez y una mujer que no era Yamila se apreciaba el intercambio de sugerentes mensajes en torno a los cuerpos de cada uno, aparentemente, porque se produjo un intercambio de fotografías de partes íntimas.

"Q ricaaaaaaaaaaaaas", "Me calenté", "A la noche veámonos antes de dormir para dormir relajaditos", eran algunas de las frases que se veían.

Dado un momento, la interlocutora le dice que "me da cargo de conciencia porque ya te casaste", y la respuesta de él es un "Filo. Tranqui".

Pero lo más terrible estaba por venir: las declaraciones de la segunda tanda de filtraciones eran aún más candentes.

"Rica te ves" y "te quiero ver", le dice Sánchez a otra mujer, diferente a la de los chats anteriores, "y te comeré la boca". Esto luego de que le hizo una invitación: "Hazme lo que quieras", aunque también lamenta que juntarse con él "le da susto".

En un punto, la mujer le llega a hablar de Yamila y le recalca que "tanto que te apoya y aún así buscas por fuera". "Será que soy muy hot", replica Sánchez, pero igual le puso "me gusta" al cuestionamiento que recibió.

Como si eso no fuese suficiente, el intercambio posteriormente eleva el tono y la temperatura, al punto de que en un pasaje Sánchez le indica "la idea es hacerte el amor" y más tarde le recalca "te quiero tener a ti".

Y, posteriormente, le lanza un "besitos ricos para ti (...) Y toda tu humanidad", se lee, además de confirmar que "soltero es mi estado".

Poco después, se supo que la relación entre Yamila y Mono Sánchez había entrado en un conflicto que culminó con el quiebre que todos conocen.