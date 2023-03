Bad Bunny elevó su brillo al máximo al protagonizar la primera portada en español de la revista Time, medio al que le concedió una entrevista en la que habló de su proyecto en Marvel y hasta echó la talla sobre la posibilidad de que Pedro Pascal lo reemplace.

¿Qué dijo Bad Bunny de Pedro Pascal y Marvel?

En el diálogo con el medio estadounidense, el cantante habló de su faceta como actor, partiendo por recordar el ruido que generó en el festival de Sundance, gracias a la película Cassandro.

Benito Martínez cuenta que ese trabajo fue "asombroso. Esa fue una de mis primeras experiencias actuando. Recuerdo que estaba nervioso. Creo que estaba más nervioso que por Bullet Train porque era mi primera vez".

"No quería joderlo o arruinarlo. Actuar con Gael fue genial y me trataron muy bien. Me alegro que haya sido mi primera experiencia", admitió.

En cuando a la idea de compartir la actuación con Bernal, "fue cabrón. Mi primer beso para una película y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres durante mi vida", comentó entre risas.

"Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres. Esa es la parte divertida. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije: 'Sí, estoy aquí para lo que quieras'. Creo que fue muy bueno. No me sentí incómodo. Es parte de la actuación. Es parte de lo que estoy haciendo", confesó también el cantante.

Eso sí, cuando inevitablemente llegó el momento de preguntarle por su futuro en el cine y por el proyecto con Marvel, El Muerto, Bad Bunny se plegó con el secretismo de la firma que lo contrató y se limitó a salir jugando con un chiste que incluyó al chileno del momento de por medio.

"Todavía no hemos grabado ninguna escena. Quizá me cambien por Pedro Pascal", concluyó entre risas Benito.