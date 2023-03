Belén Mora viene de la feroz pifiada que experimentó en el Festival de Viña 2023, donde tras conquistar al público por un momento con su rutina, luego invocó al monstruo con un extenso chiste sin remates sobre una ensalada y actitud soberbia que terminó arruinando su presentación.

Pero ahora, tras un bajo nivel de autocrítica en la conferencia de prensa posterior a su paso por el certamen y a casi un mes del suceso, la comediante decidió desahogarse y lo hizo con todo en un mensaje en el que incluso apuntó sus dardos a sus colegas comediantes.

¿Qué dijo Belén Mora contra los comediantes y humoristas?

Fue la noche de este lunes que la ex Morandé con Compañía decidió publicar un ácido comentario a través de Instagram, en el que se refería a cómo ciertas personas le han mandado mensajes de apoyo y otros simplemente la abandonaron tras el episodio sobre la Quinta Vergara.

"Gracias a quienes me envían su amor y buena onda. Gracias también a los que a través de un mensaje o mail, me mandaron odio", partió diciendo.

En tanto, Belén también indicó que "a los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí", seguramente en referencia a Fabrizio Copano.

"A los que me utilizaron, gracias", continuó. "A los compañeros comediantes que desaparecieron tan rápido como antes me pedían abrir un show".

"Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it (lidien con eso)", remató, durísima, Belenaza.

Aparentemente, luego de que le llegaran múltiples mensajes con críticas por el tono de su publicación, la comediante decidió eliminarlo y para la mañana del martes el texto en formato de imagen ya no estaba en su perfil.