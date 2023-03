A un año de la cachetada: Chris Rock finalmente responde con humor furioso a Will Smith

Llegó el día en que Chris Rock decidió sacar de la botella toda la ira que tenía acumulada en contra de Will Smith, después de esa legendaria cachetada que el hombre de Soy Leyenda le dió al comediante en medio de los Oscar 2022. A un año del incidente, se registró el momento del desahogo.

¿Qué dijo Chris Rock de Will Smith?

Chris Rock: Furia Selectiva se llama uno de los más recientes espectáculos del también actor, rutina que aborda los más diversos temas como la cultura "woke", Meghan Markle y política, y que también utilizó como plataforma para reaccionar al ataque con humor.

"Voy a tratar de hacer el show sin ofender a nadie, porque uno nunca sabe a quién podría provocar", advirtió Rock en un primer momento, ya comenzando a hacer referencia a lo que había pasado con Smith.

El tono de la presentación fue elevándose con afirmaciones como que Estados Unidos "está tan jodido que si los rusos llegaran aquí hoy mismo, la mitad del país diría 'escuchemos lo que tiene que decir'".

Entonces, se refirió a la cachetada. Rock apuntó: "La gente dice cosas como, '¿Si dolió?' ¡Todavía me duele! Tengo el tema Summertime sonando en mis oídos".

"Asimilé ese golpe como Pacquiao", añadió.

¿Cómo responde Chris Rock a Will Smith por la cachetada?

"Will Smith practica la indignación selectiva", apuntó en otro momento Rock. "Indignación porque todo el mundo sabe qué carajo pasó. Todos los que realmente saben, saben que no tengo nada que ver con esa mierda. No tuve enredos".

Y entonces se lanzó con todo: "Su esposa tenía sexo con el amigo de su hijo. OK, ahora, normalmente no hablaría de esta mierda, pero por alguna razón, estos n---s ponen esa mierda en internet. No tengo idea de por qué dos personas talentosas harían algo tan bajo. ¿Qué carajo? A todos nos han puesto los cuernos. Todo el mundo aquí ha sido engañado. Pero ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en la televisión".

"Ella lo lastimó mucho más de lo que él me lastimó a mí. Todos en el mundo lo llamaban perra. Traté de llamar al hijo de puta, traté de llamar a ese hombre y darle mis condolencias, no me atendió", aseguró Chris.

Rock entonces procedió a enlistar a las personas que habían llamado "perra" a Will Smith, después de la entrevista en el programa online de su esposo Red Table Talk. "Todo el mundo lo llamó perra, ¿y a quién golpeó? A í, un n---o, que él sabe que podía vencer. Eso es una mierda de perra", dijo.