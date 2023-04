La ex chica Mekano aprovechó la pantalla que tiene y se lanzó con todo a responderle al Mago.

Luego del iracundo nuevo ataque a Maite Orsini, Daniela Aránguiz encontró un espacio para reaccionar ante la cobertura del tatuaje con su nombre que se hizo Jorge Valdivia, tras el irremediable quiebre en su relación.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz del nuevo tatuaje de Jorge Valdivia?

En medio del programa Zona de Estrellas, la ex chica Mekano partió contando que ella hizo algo similar con uno de sus propios tatuajes.

"Yo tenía el nombre de Jorge acá, pero como mi hijo se llama Jorge, escribí Agus arriba y es como borrárselo", explicó.

Entonces, sobre la decisión del Mago, ella dijo que "encuentro que estar con el nombre de tu pareja, o de alguien que fue significativo en tu vida, y estar con otras mujeres, encuentro nada que ver, así que me hizo un favor. Le agradezco al señor de alto conocimiento público que haya hecho esto".

En tanto, sobre las especulaciones que apuntan a que el nuevo tatuaje sería su propio ojo, Daniela sostuvo que "yo le dije a mi exmarido que nunca más me iba a poder ver a los ojos, así que si se lo tatuó y llega a ser mío o no, me parece muchísimo, bonito le quedó, felicitaciones a la tatuadora".

Aunque por otro lado también planteó que "uno se puede borrar el nombre y muchas cosas, pero la historia y los recuerdos siempre se quedan, y eso es lo importante. Prefiero quedarme con los bonitos recuerdos de lo que algún día fue nuestra relación".

"Me quedo con un recuerdo mucho más lindo que son mis dos hijos. Yo los puedo mirar a la cara y a sus ojos. Es el recuerdo más lindo que tengo de él y no me arrepiento en ningún segundo de mi vida", remató Aránguiz muy segura.