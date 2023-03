Daniela Aránguiz ya no le importa la reputación de su ex esposo Jorge Valdivia, y ahora amenazó con revelar información del recordado "bautizazo", el polémico episodio en que múltiples integrantes de la Selección Nacional se fueron de carrete, a propósito del bautizo de uno de los hijos de la pareja, y al día siguiente no fueron capaces de llegar a la concentración de La Roja.

¿Por qué Daniela Aránguiz le declara la guerra a Jorge Valdivia?

El tema de la detención del Mago y su encuentro con Carabineros fue abordado por el programa Zona de Estrellas, cuando Aránguiz se burló: "Que pena que yo esté sentada en este panel y sé la verdad, exactamente todo lo que pasó esa noche y no lo puedo decir, pero ya llegará el momento".

Amordazada legalmente con este tema, Daniela igualmente no se intimida y decidió atacar por otro frente, recordando lo que pasó con Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Carlos Carmona, Gonzalo Jara y Arturo Vidal, ese fatídico martes 8 de noviembre del 2011.

"Hay hartas mentiras que con los años dan ganas de contar. ¿Se acuerdan del bautizazo? (...) Yo tengo mucha información. Me daría pena acusar cosas, porque hay más personas involucradas", comentó irónicamente.

Eso, además de recalcar que "yo escondí muchas cosas para salvarle el pellejo a ciertas personas, me quedé callada de muchas cosas. Pero así como el señor Jorge Valdivia le dio su apoyo públicamente a la diputada, yo ya no tengo códigos".

Los cinco integrantes de La Roja fueron marginados del plantel y tuvieron que sacar sus cosas de Juan Pinto Durán, por llegar cuarenta y cinco minutos más tarde de la hora acordada a la concentración.

Daniela tiró un anzuelo "lo único que puedo contar es que después de tooooooodo lo que pasó en el bautizado, estaban todos en mi casa tomando tecito, tapados con frazadas en el patio".

"Después del susto y que los echaron a todos, Estaban todos en mi casa tomando té. Té, café, estaban todos en shock", remató.

Pero, aunque no quería decir más, también expuso que "he aprendido a mis 37 años que tú tienes que ser leal con quien es leal contigo. Cuando no son leales contigo, tú no le debes lealtad a nadie".

Eso sí, advirtió que "Jean Beausejour es muy bien portado, lo tengo que decir. Yo conozco a las familias".

"Lo único que voy a decir es que me deben unas cortinas. Se tropezaron", explicó.

Pero luego, ante la insistencia de sus compañeros, cedió y contó al menos quienes estaban presentes en el día del carrete.

"De mi casa salieron a la hora para llegar a Juan Pinto Durán. Si hubieran llegado a la hora se hubieran metido a las piezas para acostarse a dormir", advirtió primero.

Eso, para luego indicar que "estaba la Blanquita Nieves con su bailarín, porque estaba con ella en ‘Fiebre de Baile’, estaban las hermanas de la esposa de Jean Beausejour, las cuñadas. Claudio Borghi fue un rato, el Hernán, que es el padrino".

También confirmó que Mark González y Maura Rivera asistieron al bautizazo, pero ambos se fueron tempranos porque la bailarina estaba embarazada. Igualmente, les lanzó un comentario ácido: "Vivían pegados a mí en esa época".

"Yo quiero decir que hasta ahora me queda un pichintún de códigos y no voy a hablar nada más por el respeto a los jugadores", puntualizó.