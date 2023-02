José Antonio Neme se lanzó con una ácida crítica sobre el desempeño de Tonka Tomicic y Carmen Gloria Arroyo en la animación del programa satélite del Festival de Viña 2023, Échale la Culpa a Viña.

¿Qué dijo José Antonio Neme de Tonka y Carmen Gloria Arroyo?

Mientras el panel de Mucho Gusto conversaba sobre el caso contrabando de relojes de lujo, Andrés Caniulef sostuvo que Tonka no posee "proyectos en carpeta en el corto plazo" y que, desde su perspectiva, ve "muy difícil que ella vuelva como rostro principal de un programa de televisión".

Consultado por Karen Doggenweiler sobre la química con Carmen Gloria Arroyo, Caniulef sólo esbozó un "bien".

Entonces, irrumpió Neme con su comentario: "Televisivamente, no. No se veían para nada afianzadas".

"Vi el programa dos o tres veces (…) me parecía que no se miraban, que no dialogaban", puntualizó.

Eso, para luego elaborar: "O sea, básicamente, un panel televisivo tiene que mirarse. Uno construye una narrativa común, hay chistes internos… aquí no había eso".

Además, esbozó que la falta de conexión "puede ser porque no se conocían tanto".

Carmen Gloria Arroyo reacciona

"Es lícito. Hay gente que le gusta y a otra que no", fue la primera reacción de la jueza de TVN.

Y añadió, en declaraciones a Página 7, que "sobre Neme, por ejemplo, hay días que lo amo, lo adoro, lo aplaudo; y en otros lo encuentro tan pesado".

"La gente es así. Hay días en que uno anda bien y otro mal. Hay veces que uno le va a gustar a las personas y otras que no. Eso no me quita el sueño, para nada", remató.