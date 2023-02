Laila Roth se sincera sobre el momento en que decide rendirse en Viña 2023: "Me molesta no poder entretenerlos"

Laila Roth lo intentó, se defendió, sacó algunas risas y conquistó a medias al Monstruo en el Festival de Viña 2023. Ahora, tras enfrentar el escenario, hizo su evaluación y habló del momento en que decidió detener su rutina de manera anticipada.

¿Qué dijo Laila Roth tras su rutina en el Festival de Viña 2023?

La comediante comentó en conferencia de prensa que "empezó a pasar eso. Algunos chistes que esperaba que entren mejor, empezaron a no entrar. Ahí pasa algo que, la gente que no hace comedia no sabe, pero hay muchas veces en que las cosas no comienzan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente y no tratar de encontrar 'cómo puedo hacer para tratar de que esto les guste más'".

"Pasa que yo un poco me desconecté hasta de mí misma. [Entonces], cómo voy a querer conectar con el público desde ese lugar", lamentó.

En todo caso, explicó que "son cosas que pasan propias de los nervios, de que haya tanta gente. Agradezco mucho el respeto también, porque por momentos en que no hubo muchas risas y la gente se quedó igual escuchándome. Eso lo agradezco muchísimo".

"Lo dije en la conferencia de prensa y lo vuelvo a repetir: no me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Era mi oportunidad de hacerlo y no lo pude hacer", recalcó.

Aunque por otro lado, Roth resaltó que "me quiero quedar con esa parte, porque la verdad es que el resto estuvo bien y siento que lo disfrutamos mucho. Yo también lo disfruté mucho. Estoy muy contenta con la experiencia en general".

En tanto, consultada por si estaba conforme con lo que ofreció en el escenario, Laila dijo que "obvio que sí. Por ahí tomé unos riesgos que, con el diario del lunes, uno dice 'no debería haber tomado el riesgo'. Son cosas que pueden pasar, y estoy muy contenta. Siento que la [Gaviota] de Plata me la gané. Me siento orgullosa de haberla ganado".