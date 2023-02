Una particular situación se vivió durante la actuación de Polimá Westcoast en el Festival de Viña 2023, momento en el que Pablo Chill-E vivió un incómodo momento al quedarse sin micrófono cuando tenía que salir colaborar con el espectáculo, por lo que terminó acusando un sabotaje por parte del equipo de su compañero que se lucía en la Quinta Vergara.

¿Qué hizo Pablo Chill-E?

Al Shi Shi Boss aparentemente no le tenían el dispositivo en el momento específico en que venían sus líricas, por lo que irrumpió en el escenario y le arrebató el micrófono a una de las voces de apoyo que tenía Poli.

Cuando se lanzó con sus versos en la canción My Blood, su voz se escuchó en la Quinta Vergara pero no así en la transmisión televisiva, por lo que de inmediato se evidenciaron las quejas de los fanáticos en redes sociales.

A eso se sumaron las especulaciones sobre lo que había pasado. De hecho, fue un video compartido en Twitter, el que dejó aún más claro el impasse que sufrió Pablo Chill-E en el show.

A la salida de la Quinta, Pablo reconoció que tuvo un problema de sonido en declaraciones a ADN, pero que igualmente estaba contento por lo que se vio en el escenario y que Polimá se llevara las dos Gaviotas.

Aparentemente, la molestia emanó de su ser con mayor rabia cuando las cosas habían decantado, porque por medio de las hisotorias de su Instagram Pablo Chill-E se lanzó con una serie de iracundos mensajes, apuntando sus dardos principalmente al staff de Polimá.

"Malayas ctm me silenciaron de pana", partió diciendo furioso el Shi Shi Boss. "@richboywest eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda".

"No pienso mal de ti pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme jajajaja, bonita", lamentó.

El descargo continuó planteando que "No fue culpa del POLI TAMPOCO DEL FESTIVAL!! Para k sepan fue culpa del equipo de sonido del artista lamentable me siento ultra pasao a llevar pero Na k hacer solo decirles la verdad... y se supone k son 'profesionales'".

Pablo Chill-E acusa sabotaje del equipo de Polimá en Viña.(Foto: Instagram)

En una última publicación, y tras eliminar las dos historias previas, Pablo Chill-E apuntó: "SIGO ACLARANDO K LO DE AYER NO FUE CULPA DE @richboywest ÉL SOLO KERIA K TODOS BRILLAMRAMOS JUNTOS COMO LO HEMOS HECHO SIEMPRE, TAMPOCO FUE CULPA DEL FESTIVAL DE VIÑA NI HAY NINGÚN TIPO DE CENSURA, FUE NETAMENTE LA INEPTITUD DE UN TRABAJADOR DEL POLI... EL CUAL YA DESPIDIERON. PARA K DEJEN DE CULPAR A KIEN NO TIENE CULPA PORFAVOR".

La polémica concluyó aparentemente con una persona desvinculada del staff, aunque Polimá no se ha manifestado sobre el asunto.