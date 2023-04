El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, está en pie de guerra con la prensa, sobre todo cuando le preguntan que no tienen que ver con la agenda que él quiere imponer ante los medios.

Ahora, al igual que durante la jornada previa, se molestó profundamente porque en TVN le consultaron sobre la denuncia en su contra de una concejala PC de su comuna, por el supuesto abandono de deberes y también sobre sus aspiraciones presidenciales.

Carla Zunino entonces le puso freno y lo desmintió, luego de que acusara intervención del gobierno en la editorial del noticiero matutino.

¿Qué le dijo la periodista TVN Carla Zunino al alcalde Carter?

En conversación con Carla Zunino y Gustavo Huerta, Carter se terminó sulfurando cuando la periodista le consultó sobre sus constantes apariciones mediáticas, además de irrumpir en actividades que no corresponden a obligaciones de su cargo.

"Le sugiero que haga que un vecino lo diga y no le diga a usted", le increpó de vuelta Carter a Zunino. "¿Usted alcalde lee las redes sociales?", insistió Carla.

Ante lo que el alcalde reaccionó con tono irónico: "no, por supuesto Carla, si usted está en el canal del Gobierno, jamás pensaría en una línea editorial del gobierno de Boric".

"Su canal me ha invitado a cocinar, a programas de farándula, a bailar y yo nunca he ido. Cuando ven a Jadue hablando de política, al alcalde de Valparaíso hablando de política no se ve esta pregunta", sostuvo la autoridad comunal, con los ánimos medianamente sulfurados.

Paciente, Zunino intentó explicarle que sus interrogantes tienen relación con "como usted figura en las encuestas en la carrera presidencial, no es casualidad y esto no me lo ha instruido el Gobierno, se lo pregunto yo".

Carter, descompuesto, insistió en su postulado: "Usted viene a mi casa a hacerme preguntas de seguridad y se dedica a hacerme preguntas de carrera presidencial (...) dígale al editor que haga bien las preguntas".

Sorprendida, Carla le lanzó de vuelta que "a mí me está ninguneando, nadie me está hablando nada". Para que posteriormente Gustavo Huerta tomara la palabra, aclarándole a Carter que "se siente muy atacado, sus respuestas de ataque a la prensa, no hemos tenido ni siquiera sugerencia del equipo editorial, que usted no pueda responder preguntas de la ciudadanía, no estamos para hacer relaciones públicas, a veces las preguntas incomodan a los entrevistados".

"Ustedes son los que están alterados", se excusó el aclare.

A esas alturas, Zunino ya estaba harta con Carter y cerró la entrevista tapándole la boca a su interlocutor: "Ya alcalde bueno, ojalá no subestime en que somos seres pensantes en que podemos decidir lo que preguntamos, a mí nadie me pautea y estoy haciendo mi trabajo, así como usted el suyo".

El momento se ha hecho viral en las últimas horas y se puede ver rondado en las redes sociales, como en el siguiente tuit: