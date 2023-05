Natalia Valdebenito se hizo un festín con Denisse Malebrán, después de la que la líder de Saiko revelara públicamente su amistad con el alcalde de La Florida Rodolfo Carter.

Y es la Malebrán hace unos días tomó a todos por sorpresa al revelar el vínculo que tiene con la autoridad comunal en el programa Cadena Nacional, de Vía X.

“Es mi amigo Rodolfo y a todos mis amigos los apoyo en lo que hacen. Le tengo mucho cariño, somos vecinos”, explicó la artista.

Aunque advirtió que tienen más de un desacuerdo. “Por supuesto que tenemos muchas diferencias, pero uno cuando quiere a alguien se lo dice en privado y no en público. Al menos yo espero eso, si alguien encuentra que mi canción es mala espero que Rodolfo me pegue un llamado y me lo diga”, indicó Denisse.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que Carter llegue a La Moneda, Malebrán indicó que “yo creo que eso lo va a definir la gente y no yo. Pero yo lo apoyo, y digo que uno tiene que ser así con todos sus amigos”.

Natalia Valdebenito no tuvo piedad con Denisse Malebrán

La publicación de la información en plataformas digitales detonó un cruce de palabras entre la cantante chilena y usuarios de redes sociales.

“Qué horror”, le cuestionaron desde la cuenta @sari_mellafe, nombre en referencia a la villana de la teleserie Fuera de Control y con una foto de la actriz Paulina Urrutia en su avatar.

Malebrán no se quedó atrás y respondió: “Tener sentimientos de afecto y cariño por alguien le parece horroroso? Con todo lo que está pasando en el país, a paso rápido por la ultra, eso la horroriza? A mi me parece lo más normal “querer”, tener amigos diferentes y aprender de esas diferencias”.

El contraataque de quiso presionar más sobre la artista: “Sentimientos de afecto por una persona que desfalcó a su comuna, que ataca al Presidente Boric constantemente y que pertenece al mismo sector político que Pinochet me parece horroroso, Denisse. No lo esperaba de ti para nada”.

Denisse no dio su brazo a torcer y comentó: “Vivo en la Florida y no hay desfalco; existe misma inconsistencia administrativa que en Stgo/Maipu/Valpo y quizás cuántas+. Diferencias políticas no nos convierte en enemigos. Clara% no hablamos de un pinochetista y es OBVIO que su juicio al Pdte no lo comparto. Tengo amigos que aman pitear y los sigo queriendo aún cuando me carga”.

Fue en ese momento en que entró en escena Natalia Valdebenito para también fustigar la amistad de Malebrán y Carter.

“No lo defiendas. Vas a salir pa atrás. Que sea tu amigo es irrelevante. Es un chanta y siempre es mejor ver la realidad” , le espetó la comediante.

Denise también tuvo palabras para la ex Cabra Chica Gritona, asegurando que “no estoy defendiendo a nadie. Uds me están interpelando por tener un amigo que no les gusta, e intenté de una forma muy amable hacerles ver que no todos nos separamos por colores políticos a la hora de sentir cariño. No tendría por qué darles explicaciones ni las estoy dando. Buena tarde”.

Pero Valdebenito ya había emprendido la carga y decidió zanjar el asunto de una vez por todas, sin dar pie a más réplicas.

“Tu amigo es un chanta. Y aunque no es amable esta forma de definirlo, creo que el concepto le queda chico. Es oportunista. Ha utilizado la desgracia ajena para hacer su show” , le recalcó.

Y el remate de Valdebenito fue categórico: “Tú cariño por él es irrelevante cuando estamos frente a un peligro político. Tú deberías saberlo ya” .