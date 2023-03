Recién la semana pasada había iniciado una nueva temporada del emblemático programa La Peña de Morfi en el reconocido canal Telefé, cuando el escándalo le estalló en la cara. Jey Mammón fue acusado de abusos sexuales por Lucas Benvenuto, joven víctima de la red de trata de menores conocida como "boy lovers".

Tras pasar múltiples días en silencio y como "desaparecido en acción", Mammón finalmente rompió el silencio la tarde de este miércoles, para refutar lo expuesto por Lucas.

¿Qué pasó con Jey Mammón?

En una denuncia que recibió la Fiscalía Nacional N°28 a principios de 2020, Benvenuto sostuvo que "Juan", como él conocía al animador, le enviaba taxis para que lo llevaran hasta su casa, que le escribía canciones de amor y que además lo invitaban a fiestas que organizaba y le permitían el ingreso (sin ser mayor de edad) porque la figura televisiva quería verlo.

El testimonio de Benvenuto está plasmado en una denuncia de 13 páginas formalizada en el expediente que destapó El Clarín. Lucas, quien tenía 14 años cuando ocurrieron los sucesos, cuenta que "recuerdo despertarme en su cama junto a él con marcas en el cuerpo sin entender qué había pasado. Lo que sí se es que fue tierno conmigo en todo momento esa noche, antes de perder la conciencia. Al otro día me levanté, me llamó un taxi y volví a mi casa".

También hay referencias a que le solicitaba "fotos desnudo" con el fin de conocerlo "más a fondo". Además, de que en cada encuentro el denunciado le ofrecía marihuana y alcohol.

En tanto, también habla de una fiesta que ocurrió después de que tuvo 15 años. "Su cara cuando me vio es algo que no me voy a olvidar. Con 15 años pensé que era una atracción sana, amor, el amor que siempre encontré afuera de mi casa en las manos equivocadas. Hoy como adulto entendí que pensó que me había perdido y que tenía el juguete de nuevo en sus manos. Porque eso es lo que somos las personas que sufrimos abusos", apuntaba Benvenuto en su declaración hecha .

"De los 14 a los 20 años duró mi relación fluida con Juan. Después fueron mails y mensajes. Después de que mi mamá murió, dos días antes de que yo cumpliera 18, la relación con Juan no era lo mismo. Yo estaba destrozado y no quería ver a nadie. Nos seguimos viendo, pero en lapsos de tiempo más largos. Hablábamos cada tanto", relata en otro pasaje.

Al cierre de su testimonio, Lucas recalcó que "para la justicia, quizás, la causa haya prescrito porque pasaron varios años y esto es algo que tiene que cambiar. Tiene que saber que, del otro lado, del mío, se vive como el primer día estos abusos, el tiempo no pasa. Se congela. Sufrís más de lo que sufrís en ese momento porque entender, es lo que más duele en estas historias. Y, generalmente, se entiende cuando llegas a la adultez".

Efectivamente, el juez Walter Candela cerró la causa por prescripción el 9 de marzo del 2021 tras un dictamen del fiscal Patricio Lugones. Pero esta reflotó ahora, cuando Lucas identificó a Juan como el popular animador Jey Mammón.

¿Qué dijo Jey Mammón de la acusación de abusos?

Por medio de un video en que se mostró devastado y al borde de las lágrimas, Jey Mammón comentó en la publicación que "estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca".

"Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía vivir, no sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que yo hace una semana, más o menos, que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar, no a decir, a gritar, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir".

"¿Pero saben qué? No me sale. No puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla y no me puedo parar. Yo no violé, yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona. Jamás, nunca en vida. Ni lo hice ni lo haría", recalcó el animador.

Por otro lado, Mammón no negó conocer al joven y de hecho habló de haber sostenido una relación con él. "Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora, para entender un poco más las cosas yo necesito seguir profundizando", explicó.

Así, indicó que "yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir 'no sé quién es, lo desconozco'. Lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. El dice que me vio en una fiesta y que tenía 14 años. El en esa fiesta tenía 16 años. En esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo".

"Yo tuve un vínculo con Lucas, yo tuve una relación con Lucas. No voy a poner abajo de una alfombra mi vínculo con él, como tampoco lo hice en su momento, porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas", puntualizó.

Jey defiende que "fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo... Nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente todo el tiempo. ¡Necesito hacerlo! Porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho. Sumado al tema de la edad, que se los vuelvo a decir, tampoco es cierto".

"Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas. No es sanar su historia acusándome a mí de cosas que yo no hice. ¡No es así!", remata en el clip que se extiende por cerca de 7 minutos.

A tal declaración, se sumó un segundo comunicado, esta vez en formato de texto, en el que sostuvo que "ante la difusión de una denuncia que la Justicia decidió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación".

Además, acusó haber sufrido "conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró".