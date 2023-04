Mauricio Israel se sacó al aire una espina que tenía clavada y se lanzó en contra de Julia Vial para pegarle en el suelo, justo después de que la periodista fue despedida de La Red, canal que la albergó por 17 años.

¿Qué dijo Mauricio Israel de Julia Vial?

El comentarista deportivo se tomó un espacio en el programa de farándula para referirse a un antiguo momento que lo mantenía incómodo en torno a la periodista.

Fue así que Israel se lanzó con un par de frases conocidas en su repertorio: "Yo lamento mucho desde el punto humano lo que está viviendo. Es bueno también decir, lo digo con mucha altura de miras y respeto, estas cosas sirven como ejemplo de que la vida es una rueda, a veces uno está arriba y en otras abajo".

Con eso sobre la mesa, sus compañeros inevitablemente comenzaron a preguntarle sobre lo que había pasado entre ambos. Razón por la que Mauricio se vio obligado a ampliar sus dichos, dando contexto.

"Espero que Julia, y te lo digo mirándote a los ojos, que te sirva cuando vuelvas a estar arriba, ya que seguramente lo vas a conseguir, pues eres una tremenda profesional. No te olvides de lo que te acaba de pasar, para que nunca más trapees en el piso con alguien que lo esté pasando mal, te deseo mucha suerte", insistió Israel.

Así fue que explicó: "en un momento determinado hubo mucha gente que se subió a trenes que no tenía que subirse, opinaban sin saber. Cuando llegué de vuelta a La Red en 2008, me recibió en su programa en la mañana, y fue muy bueno, pero después... No sé si fue con sesgo de maldad, pasa mucho que cuando estás en un programa empiezan a basurear a alguien, fue otra persona, su compañero de trabajo a quien no conozco, él habló pestes de mí", refiriéndose a Eduardo de la Iglesia.

"Ella quiso contar una historia para sumarse a la conversación, la cual era falsa", sostuvo Israel, en referencia a que Vial lanzó una talla en la que apuntaba a que le pagara el dinero que, supuestamente, le adeudaba al portero del canal, lo cual según Israel sería completamente falso.

"Cuando volví a La Red luego de muchos años, me encontré con el portero y me abrazó cariñosamente, me atendió de lo más bien", puntualizó Mauricio.

¿Qué dijo Julia Vial de Mauricio Israel?

La arremetida de respuesta llegó en ráfaga de parte de Julia Vial, por medio del programa Zona de Estrellas, donde disparó directamente al ego del panelista de Sígueme y Te Sigo.

"Estoy indignada, muy enojada, mucho. Porque era mi momento de fama, y se apoderó de él. ¿Hasta cuándo?, hable de quien hable, habla de él. Loco yo-yo, para. Me robó minuto de fama", dijo Julia primero en tono de broma.

Eso para luego asegurar que "¿tú crees que me puede llegar a importar a mí lo que diga Mauricio Israel? No. No entiendo su punto, su lógica. Yo no lo estoy pasando mal, a mí no me ha pasado nada, no entiendo a qué se refiere".

Además, especificó "que había inventado una historia, que me había subido un carro. Pregúntale a cualquiera en el canal que haya trabajado en esa época en La Red".

"Yo sé quién soy. Altiro reconozco mis errores, me he mandado unos condoros gigantes, y he ido a pedir perdón, voy, reconozco y voy a dar la cara cuando hay que dar la cara", puntualizó la ex animadora de Hola Chile.

Además, Vial recalcó que "esta 'pasá de cuenta' (sic) después de tantos años, diciendo que yo inventé una historia... pero no lo hice. Da lo mismo, le mando amor, luz, que sea feliz, yo creo que en la vida hay que aprender a ser feliz". Antes de cerrar, le recomendó a Mauricio Israel que baje las revoluciones, esto porque "se está peleando con todo el mundo todos los días".