Julia Vial volvió a disparar contra Mauricio Israel, después de la polémica que se suscitó durante el fin de semana pasado. Con la controversia previa aún fresca, la periodista que recientemente abandonó las filas de La Red fue consultada otra vez por el episodio y amplió su perspectiva sobre el tema.

¿Cuál fue el nuevo ataque de Julia Vial contra Mauricio Israel?

La conversación ahora la tuvo con Síganme los Buenos, frente a Julio César Rodríguez, quien buscó indagar en el tema.

"Me robó mi minuto de fama. Me fui de un canal después de 17 años, ¡y termina hablando de él! ¿Qué onda? ¡¿Por qué siempre tienen que conversar sobre él?!", cuestionó Julia, aunque siempre haciendo gala del humor que ya había demostrado previamente para enfrentar el tema.

Y añadió que "yo creo que hay cosas que Mauricio... no sé. Está dolido con todo lo que se dijo y está bien".

"No es mi rollo. Y lo que diga Mauricio Israel de mí, de verdad, no me puede importar menos. Me mato de la risa", continuó en su desahogo.

Pero entonces, Vial advirtió que "no es un referente ni de valores, ni de buenas costumbres, ni de moral, ni de nada para mí. Si él dice que estoy muy mal enfocada en mi vida, para mí es un gran piropo, porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas muy bien".

Antes de cerrar, Julia Vial cerró su raspacachos contra Mauricio Israel resaltando que "no te puedes quedar pegado. A medida que vas creciendo, tienes que ir evolucionando. No puedes aprovechar la tribuna que tienes para pasar cuentas añejas, que no le importan a nadie más que a él, en vez de hacer algo positivo".