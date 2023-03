Después de que la semana pasada se conociera que la argentina Victoria Alonso, una de las principales productoras del MCU, fue despedida; otro episodio alimenta la nueva crisis que está enfrentando Marvel Studios: Jonathan Majors, quien interpreta a Kang, el villano de la próxima decena de películas en la franquicia, fue detenido por agredir a una mujer.

¿Qué sabe del arresto de Jonathan Majors por agresión a una mujer?

El popular actor, quien por estos días está en los cines con Creed III, fue detenido después de que el 911 recibiera una llamada por un caso de violencia doméstica, desde un departamento ubicado en Manhattan, Nueva York.

"Los agentes pusieron al hombre de 33 años bajo custodia hasta la noche de este sábado", indicaron autoridades policiales en un comunicado replicado por CNN.

En tanto, también describieron que "la víctima informó a la policía que fue agredida"; que, a sus 30 años, presentaba "lesiones graves en la cabeza y el cuello"; y "fue trasladada a un hospital de la zona en condición estable".

Desde el sitio de celebridades TMZ apuntaron que la mujer sería nada menos que la actual novia de Majors y que el incidente se detonó después de que retornaron al hogar, desde un bar donde habían compartido previamente.

Pero TMZ apuntó a detalles más escadalosos: "nuestras fuentes dicen que a la policía le dijeron que la novia vio a otra mujer enviando mensajes de texto a Majors, y ella lo confrontó, tratando de echar un vistazo a su teléfono".

"Nos dijeron que la presunta víctima/novia afirma que esto enfureció a Majors y que supuestamente le agarró la mano y supuestamente la abofeteó. También nos dijeron que la presunta víctima afirma que él puso sus manos alrededor de su cuello durante esto", especificaron.

En tanto, la abogada de Majors, Priya Chadhry, salió al paso de la polémica recalcando que el actor es "completamente inocente".

"Estamos reuniendo rápidamente evidencia y presentándola al fiscal de distrito con la expectativa de que todos los cargos se retiren de manera inminente. Esta evidencia incluye imágenes de video del vehículo donde tuvo lugar este episodio, el testimonio del conductor y otras personas que vieron y escucharon el episodio y, lo que es más importante, dos declaraciones escritas de la mujer que se retractan de estas acusaciones", postuló la profesional por medio de una declaración pública.

Crisis en Marvel: Lo que se sabe del arresto de Jonathan Majors.(Foto: Marvel)

Jonathan Majors ha ganado gran notoriedad en la industria hollywoodense en los últimos años. Tras protagonizar la serie de HBO, Lovecraft Country, su carrera sólo ha ido en ascenso, ganando papeles en The Harder They Fall de Netflix, Devotion, la elogiada Magazine Dreams, aparte de la segunda secuela de Creed y su debut en el MCU como Kang en Loki, papel que replicó para Ant-Man and the Wasp: Quantumania y que lo tiene como villano principal de las próximas fases del MCU.