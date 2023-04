Super Mario Bros. La Película llegó a la pantalla grande y en BolaVip Chile ya te contamos nuestro parecer en la reseña publicada este jueves, pero también confirmamos que son dos las escenas post-créditos que ofrece la producción animada. Ahora, te contamos qué significan esos materiales extra que se pueden ver una vez concluida la nueva aventura de los queridos personajes.

--- Alerta de SPOILERS: Si no has visto Super Mario Bros. La Película y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer este artículo aquí. ---