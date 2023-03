Los Premios Oscar se vivirán este fin de semana, pero si las nominaciones ya están establecidas, lo que faltaban eran los presentadores que entregarán las famosas estatuillas doradas. Eso quedó resulto ahora.

¿Qué chileno estará en los Oscar 2023?

La Academia de Hollywood determinó que el comediante de 51 años Jimmy Kimmel sea el animador principal de la velada, pero también hay un puñado de actores que se darán cita la noche del 12 de marzo para revelar a los ganadores.

Entre ellos cuenta la presencia de un chileno. Sí, porque Pedro Pascal, el protagonista de series tan populares como The Last of Us y The Mandalorian, será uno de los que conceda una de las categorías y premios. Representación y respeto, le dicen.

Pero el hombre también estará junto a otras figuras de la talla de Harrison Ford, John Travolta, Antonio Banderas, Nicole Kidman, Salma Hayek, Jessica Chastain, Samuel L. Jackson y Dwayne Johnson, entre otros.

¿Quién presenta los Oscar 2023?

A continuación la lista de presentadores responsables de entregar las estatuillas doradas:

Un chileno está entre los presentadores de los Oscar.(Foto: Instagram)

