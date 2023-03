Un escándalo de proporciones se desató en torno a Rafael Araneda, después de que su nombre apareció en uno de los testimonios vinculados al Caso Contrabando de Relojes de Lujo. Por lo mismo, el animador reaccionó indignado.

¿Rafael Araneda está metido en el Caso Relojes?

El nombre del comunicador chileno radicado en el extranjero apareció en un reportaje de Interferencia, que expuso ante la opinión pública el testimonio de un lanza internacional vinculado a la red de contrabando.

El sujeto da cuenta de los procesos de robo y venta de las joyas, así como también la destacada clientela de la joyera Estrella Dinamarca, una de las principales figuras indagadas por las autoridades.

"Me consta (que) les vende directamente joyas y relojes a diversas personas reconocidas", sostuvo el hombre, quien actualmente se encuentra en prisión.

Y añade que "entre ellos puedo nombrar a Tonka Tomicic y su pareja Parived; Marcelo Ríos, el tenista; Rafael Araneda, el animador; Esteban Paredes, el jugador de fútbol; Johnny Herrera, también jugador de fútbol; y Jaime Valdés, también jugador de fútbol".

El medio, cuyo reporteo es liderado por la periodista Laura Landaeta, examinó el Instagram de Araneda en búsqueda de imágenes donde llevara joyas o relojes llamativos, pero no hubo éxito.

Algo que se reforzó, al citar a cercanos que apuntaron: "Rafa no tiene interés en relojes o joyas, es un tipo austero y no usa ese tipo de cosas".

¿Cómo reaccionó Rafael Araneda?

Así fue que terminaron apelando directamente al mismísimo Rafael Araneda, quien escandalizado accedió a entregar su respuesta.

"No ocupo y no tengo relojes o joyas, no me interesan y está lejos de la realidad", indicó tajante.

Así mismo añadió que "mentir en una investigación judicial entiendo que es un delito grave, que se denomina como perjurio, y también puede existir calumnia de quienes lo dicen o amplifiquen, por lo tanto, si es necesario, habrá que tomar las acciones judiciales de quién o quiénes intenten manchar mi honra".