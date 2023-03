Hace unos días se detonaron los rumores sobre una posible relación amorosa entre el periodista Roberto Cox y Sabrina Sosa. Pero ahora fue la misma modelo argentina quien decidió salir al paso de las especulaciones y aclaró el vínculo que tiene con el rostro de Chilevisión.

¿Sabrina Sosa y Roberto Cox son pareja?

Fue a través del panelista de Zona de Estrellas, Hugo Valencia, que la figura dio a conocer que "yo te quiero aclarar que no fue una cita, con Roberto somos amigos hace ya un buen tiempo y, ojo, no es primera vez que hacemos algo juntos".

"Por el momento amigos, él está soltero y yo también, pero eso no dice nada tampoco, yo tengo amigos hombres sin tener necesariamente algo amoroso, pero bueno Hugo, uno nunca sabe, el futuro no lo veo aún", estableció Sosa.

Quien además sostuvo que "yo no me cierro al amor, pero para avanzar con alguien, tengo que estar muy segura, o al menos lo que más pueda, he tenido experiencias difíciles. Entonces, si bien, quiero rehacer mi vida, no me lanzo con nadie que no sienta conocer bastante".

Las especulaciones se detonaron después de que en el programa de Instagram Que te lo Digo sacarina a la luz una foto en la que se veía a ambos sentados en una mesa conversando.