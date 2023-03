Billy Batson y sus compañeros adoptados han recibido los poderes de los dioses pero aún están aprendiendo a compaginar sus vidas de adolescentes con sus alter-egos superheróicos en Shazam! La Furia de los Dioses (o Shazam 2). Pero cuando las Hijas de Atlas, un vengativo trío de antiguos diosas, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy -alias Shazam- y su familia se ven envueltos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo.

Es real, las películas de Shazam! son las únicas que le cambian el tono a la oscuridad, el humor negro, la violencia y esa solemne seriedad que caracterizaba al DCU hasta que el Capitán Trueno debutó en el cine.

En un momento alguien ser burló de que era “la más Marvel de DC”; como si quisiera copiar la fórmula del humor sozo y la seguidilla de remates cómicos que perturban la acción o el desarrollo de la narrativa en las producciones de la otra casa. Pero lo cierto es que la propuesta de Shazam! juega en su propia ley y se distingue de la competencia por tener corazón. Eso ya la hace tan auténtica como el resto de las propuestas de las filas tras Superman, Batman y Wonder Woman.

¿Cómo es Shazam 2?

La secuela de la película de 2019 aumenta la cuota de humor, pero también la acción y los cuestionamientos propios de obtener poderes. De ahí que nunca deja de ser la comedia tragicómica con adolescentes, media ochentera, pero con efectos de gran escala para demostrar que hay una tremenda franquicia tras todo esto.

Review | Shazam! La Furia de los Dioses.(Foto: Warner Bros.)

Si la primera fue explorar la falta de experiencia al asumir el privilegio de ser superhéroe, la segunda escarba en lidiar con la construcción de un perfil para para esta figura, en un mundo marcado por los medios de comunicación masiva y el lado más ácido de las redes sociales; mientras siguen pesando los conflictos de la adolescencia y el camino a la adultez. Así se generan una serie de hilarantes situaciones, en las que por sobre todo brilla Jake Dylan Grazer como el responsable de encaminar la comedia, mientras el resto sostiene las explicaciones más "racionales" para todo lo que sucede alrededor.

Las villanas llegan con sólidas actuaciones de Helen Mirren como la traspapelación de fortaleza y Rachel Zegler cristalizando la ternura y la faceta más benevolente de las deidades, pero sobre todo de Lucy Liu, quien tiene esa aura como de villana que le funciona tan bien en pantalla. Sin embargo, estos personajes en la radiografía general se sienten a medio camino, con la falta de fuerza para una motivación final y catastrófica, mientras que para el remate se van desinflando.

Review | Shazam! La Furia de los Dioses.(Foto: Warner Bros.)

Al igual que su antecesora, puede que Shazam! La Furia de los Dioses no sea la aventura épica que muchos esperan, pero las escenas con el dragón Ladón y las consecuencias de la semilla que todos andan buscando, dan para un espectáculo visual de proporciones. ¿Es para pasar un buen rato engolosinando la vista? Sí, hay material para no aburrirse. ¿Más entretenida que Ant-Man 3? ¡Sin duda! Y eso que no tenía el deber de presentar ninguna fase o a un gran villano.

Para ser un estandarte que prácticamente no importa para el futuro de DC, dada la renovación que se planteó para el estudio, Shazam! La Furia de los Dioses es una película que potencia sus aspectos cómicos, ofrece buenas secuencias de acción superheroica y se defiende bien como película independiente sin ataduras a un universo mayor, más allá de sus referencias y cameos. Pero, sinceridad ante todo, no es algo como la impresionante The Batman, que recibimos en marzo de 2022, o algo suficientemente significativo como para que se quede en la memoria; es sólo pasarla bien en un momento de entretención cinematográfica.