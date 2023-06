El director de Superman: Legacy, James Gunn, confirmó que encontró a los intérpretes para hacer de las nuevas versiones cinematográficas de Clark Kent y Lois Lane.

Los nuevos actores debutarán con los personajes en lo que será la primera película de la renovada etapa en las adaptaciones de las historias de DC Comics en el cine.

¿Qué actores aparecerán en la próxima película de Superman?

La tarde de este martes se reveló que David Corenswet y Rachel Brosnahan tomarán los roles de Clark Kent y Lois Lane, respectivamente.

Corenswet es reconocido por aparecer en la miniserie de Netflix Hollywood y recientemente en la alabada película de terror Pearl. Dejó atrás en el casting a otros actores como Jacob Elordi (Euphoria), Tom Brittney (Greyhound) y Andrew Richardson (Extrapolations).

Mientras, por su lado, Brosnahan ganó un Emmy por su rol protagónico en The Marvelous Mrs. Maisel. Y aquí superó a otras figuras como Emma Mackey (Sex Education), Phoebe Dynevor (Bridgerton) y Samara Weaving (Scream VI).

Ambos ahora tienen el deber de encabezar la reconstrucción de lo que es el Universo DC en el cine, con una creciente presión debido a los fracasos de Black Adam, Shazam! Fury of the Gods y la reciente The Flash.

La confirmación de James Gunn sobre el casting para Superman: Legacy.

Tres Superman

Solo tres actores han interpretado al personaje en la pantalla grande. Primero está el trabajo que definió la carrera de Christopher Reeve en Superman de 1978, lanzando el género moderno de superhéroes y generando tres secuelas.

Luego vino Brandon Routh, quien protagonizó Superman Returns (2006), de Bryan Singer, una película que no logró encender la taquilla. Eso hizo que fuese un retrato de una sola vez.

Posteriormente, hace una década llegó Henry Cavill al rol para protagonizar Man of Steel, de Zack Snyder. La película lanzó el Universo Extendido de DC y convirtió a Cavill en el actor favorito de los fanáticos por su digno trabajo como Clark Kent.

Cavill tuvo tal éxito en la personificación que luego apareció en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017), además del Snyder Cut (2021). Y, después de años alejado del papel, hizo un cameo en Black Adam (2022).

Superman: Legacy tiene proyectado su estreno para el 11 de julio de 2025. James Gunn tiene proyectado filmar a principios del próximo año.

Por eso, la búsqueda de casting ahora continuará para personajes como Lex Luthor y los superhéroes The Authority, quienes se espera que debuten en el cine con esta película, antes de protagonizar su propia entrega.